'COVID ya no es grave en Durango'

El pasado 4 de marzo se registró la muerte número 15 de COVID en lo que va del presente año; a pesar de ello, la tendencia continúa a la baja.

De acuerdo a los datos COVID que tiene la Secretaría de Salud de Durango, esta sexta ola ha dejado poco más de tres mil 500 pacientes infectados por este virus en las tres instituciones de Salud; la misma SSD, el Seguro Social y el ISSSTE.

Pero la tendencia ya es a disminuir el número de contagios porque la semana pasada solo se tiene el registro de 20 pacientes positivos lo que habla ya de una sexta ola que prácticamente ha finalizado.

Las 15 defunciones se han dado sobre todo en personas algunas mayores de edad y otros adultos que registraban alguna comorbilidad que al final fue lo que les perjudicó y agravó a situación hasta llevarlos a la muerte.

La enorme mayoría de los casos COVID detectados en esta sexta ola han sido casos leves, lo que ha provocado que pronto sesione el Comité de Seguridad en la Salud para determinar las nuevas medidas donde se puede avanzar que se regresa a la normalidad, no al uso de cubrebocas obligatorio.

Aunque Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango, ha señalado que la pandemia por COVID-19 no ha sido superada, al día de hoy no hay pacientes hospitalizados por ese virus, "no se ha superado la pandemia pero ya no es grave", finalizó.