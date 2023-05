COVID-19 deja de ser emergencia pandémica

A pesar de que la COVID-19 dejó de ser una emergencia pandémica, esta se mantiene pero como una enfermedad por lo que las medidas de contención siguen vigentes en algunos casos como el uso de cubrebocas en los hospitales o en pacientes inmunodeprimidos.

Por lo anterior, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, sostuvo que algo que nos debe de quedar como una educación permanente, es que un paciente con síntomas respiratorios tiene que usar cubre bocas, la sociedad se lo tiene que pedir y él lo tiene que hacer.

“Eso es algo muy importante, si alguien tiene manifestaciones hay que ponerse cubrebocas, eso es lo que nos dejó la pandemia”, afirmó.

El secretario de salud, Roberto Bernal, señaló que si una persona se encuentra enferma o con síntomas respiratorios, debe de usar cubrebocas.

Recordó que en Coahuila se tiene la vacuna Abdala de forma permanente, el caso es que ahora las instancias internacionales importantes académicas como es el caso de la FDA o CDC, recomiendan las vacunas bivalentes, Abdala es monovalente, y para refuerzo debe de ser bivalente, lo cual significa que es activa contra el virus original como el del Omicrón o Wuhan.

Está por salir la vacuna ya sea oral o nasal, lo cual será muy bueno, pues según explicó, la vacuna que se pone normalmente es sistémica, se pone intramuscular y defiende para enfermedad grave y muerte, el siguiente paso en las vacunas es para que impida que entre el virus, que es una vacuna nasal u oral como la vacuna de la poliomelitis, de la cual aún no se tiene fecha de arribo.

Sin embargo, dijo que en la actualidad se cuenta con cerca de cien mil dosis de Abdala, de la cual no se ha usado ni el 10 por ciento, por lo que ya envió un oficio a la federación para que la utilicen en otro lado antes de que vaya a caducar.

“La Abdala no ha sido bien aceptada por la gente, todo esto toma tiempo. Si ya requieren de un refuerzo se pueden poner la Abdala si no hay de otra, no es la que debe de ser, pero si no hay otra opción, lo mejor es ponerse la Abdala”, concluyó.