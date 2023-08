El Tri… la misma de siempre

Este jueves se ratificó a Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana, por lo que el “Jimmy” tendrá la difícil misión de llevar a México por el buen camino y tratar de tener una era competitiva, donde no enfrentarán eliminatoria para el Mundial del 2026.

En la semana lo comentaba, no sé como reaccionar a esta noticia, con un sabor agridulce porque el tipo se lo merece, Lozano merece esta oportunidad y desarrollarse, por él muy bien. Pero volvamos a la realidad de todo lo que hay detrás y que se ha tenido en los últimos nueve meses, ahí es donde aparece una oscuridad que tiene como fachada brillante e iluminada el nombramiento del “Jimmy”.

La realidad sigue siendo la misma, la falta de compromiso deportivo por los dueños del balón, obviamente lo económico seguirá siendo prioridad y las giras a Estados Unidos, la pésima elección de rivales, a final de cuentas el cambio estructural no se ha hecho, las raíces podridas del proyecto siguen estando ahí, es un castillo de naipes que se mantendrá de pie y estable mientras se sigan dando resultados que maquillan esa realidad, como la Copa Oro, que se tenía que ganar de acuerdo, pero era lo “natural”, que nadie se engañe con que fue la mejor selección. Pero bueno, el tema directivo sigue dejando mucho que desear y así seguirá, porque no hay una preocupación por cambiar el futbol mexicano.

En aspecto deportivo, volvemos a apuntar a un tema fundamental que son los futbolistas, la falta de compromiso, responsabilidad, calidad, carácter, temple, idea, liderazgo, etc., etc… Si se va a cambiar algo y Jaime Lozano tiene autonomía, es momento de arrancar las raíces, tirarlas a la basura y sembrar de nuevo, hay que desechar a la generación que ya no debe continuar vistiendo la camiseta nacional, empezando por Guillermo Ochoa, y hay que empezar a foguear a los jugadores que estén destacando y tengan entre 18 a 22 años, y mantener a los que no tengan más de 2 o 3 años en Selección.Esa es la batalla más grande del entrenador, sanear a la Selección y construir un vestidor donde realmente él sea el mandamás, si tiene la capacidad de hacer esa “gestión”, al menos no será una era pérdida y ayudará al Tri completamente, siendo la mejor medida interna que se tomaría en los últimos 15 años.

Otro punto fundamental es que se consigan giras por Europa en las fechas FIFA, para enfrentar a los mejores, para qué queremos una goleada de 3-0 a Martinica o Guatemala, preferible competir y perder ante selecciones de primer nivel como España, Alemania, Portugal, Inglaterra, Francia, hay que gastarle los muchos miles de dólares para conseguir esos encuentros, eso sí servirá para prepararse para una Copa del Mundo.

Lo que es seguro es que si directivos de la Femexfut, de la Liga MX y de la Selección Nacional siguen sin hacer nada, vamos a tener una participación de vergüenza como anfitriones del Mundial, porque sin la eliminatoria que al menos te daba el impulso a luchar por ganarte el boleto y sin partidos de calidad en estos próximos tres años, el futuro no se ve favorable para el futbol mexicano. ¿Ustedes que opinan de la ratificación de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana? Espero sus comentarios directos en mi correo electrónico o vía Twitter en Hiram_07. Excelente fin de semana. PD. La buena noticia de la semana es que ya regresó la NFL… aunque sea pretemporada.

Hiram Alcalá:

[email protected]