Corner Pub

Infame, deplorable, de vergüenza la actuación de la Selección Mexicana el pasado jueves, una goleada a manos del acérrimo rival, Estados Unidos, y no sólo la cantidad de goles, sino la trapeada que te han puesto en la cancha, donde nunca existió el Tri, una deshonra total a la historia futbolística de México.

Lo de Estados Unidos no es sorpresa, tocaron fondo cuando no lograron la calificación al Mundial de Rusia 2018, ¿Qué hicieron? Se pusieron a trabajar, desde los directivos, infraestructura, hasta la formación de los jóvenes, asegurar el tomar la ruta para que eso no volviera a sucederles, cinco años después se han fortalecido con esos futbolistas que hoy brillan en equipos europeos.

Por el otro lado, nuestra renovación de jugadores deja una triste presentación, reflejando la falta de carácter y temple, estás en la Selección Nacional y representas a tu país, no puedes perder la cabeza y querer ganar en patadas y golpes, cuando no pudiste ganar en estrategia e idea en la cancha, hay que tener vergüenza y dignidad. Aún es temprano y esos futbolistas deben quedar fuera de la selección de inmediato.

Pero vamos al problema principal, el que les vine comentando antes y después del Mundial de Qatar 2022. Ya en el segundo párrafo de esta entrega hablamos del renacer del seleccionado estadounidense, que la realidad es que deportivamente son ejemplo en todas sus estructuras, llámese NFL, NBA, MLS, NHL. México pudo hacer lo mismo a inicios de este año, pero una vez más se dio atole con el dedo, no muy convencidos pero la afición volvió a creer en un proyecto y aquí está el resultado, una cachetada de realidad cuando las cosas no se hacen bien.

Y no crean que el error es Diego Cocca, no… el error es estructural, el mismo de cada ciclo, la guerra de poder y el dominio del futbol mexicano, que a final de cuenta son empresarios y se ve por las ganancias, cuando ya es momento de darle a gente de futbol el espaldarazo y creer en ellos para llevar este proyecto, era el momento indicado porque no vas a tener una calificación para el Mundial y tendrás que gestionar por ti mismo el que el Tri llegue con buen nivel en 2026.

Aún hay tiempo de recomponer, apenas van 6 meses y quedan casi tres años para nuestra Copa del Mundo.

Se necesita un entrenador de trayectoria comprobada en México, América o Europa, la preferencia sería que fuera iberoamericano para que de pérdida tenga focalizado a los futbolistas mexicanos, Pero lo más importante en un recambio generacional es los jóvenes, las nuevas camadas de futbolistas, necesitas poner a un tipo como Ricardo La Volpe a cargo de selecciones menores y que de una manera u otra se fundamente la red desde Sub-15 hasta Sub-20, donde haya comunicación constante con los dirigentes y entrenadores de las reservas del futbol mexicano. No es algo fácil, ni es magia, que se vaya a dar de inmediato, pero poniendo las piezas adecuadas se puede lograr y eso sería un cambio gigantesco en nuestro futbol, que se reflejará en mínimo cinco años.

¡Hay que hacer algo! No lo mismo de siempre, ahí viene la Copa Oro, donde Estados Unidos no llevará el cuadro fuerte y con el alternativo de ellos, México se pone como favorito, para tener al final un buen resultado que maquille la realidad, porque ya si fracasas así y no la ganas, ni llegas a la final, yo creo que la de Cocca sería una de las eras más cortas en Selección Mexicana.

¿Y USTEDES QUÉ OPINAN?

Espero tus comentarios vía Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico. Que tengan un excelente fin de semana.