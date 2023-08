'Corcholatas' cierran asambleas

Los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena concluyeron este fin de semana sus giras políticas por el país, para dar paso a la etapa final en la que se definirá al candidato para 2024 del partido fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

A partir del lunes comenzará un levantamiento de encuestas, se estiman unas 12 mil 500 en total, entre sus bases, del 28 de agosto al 3 de septiembre, mientras que del 4 a 6 de septiembre se procesarán los resultados y el mismo 6 será divulgado el candidato de Morena, donde se perfila un duelo entre la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el excanciller Marcelo Ebrard.

'VOY A GANAR CON APOYO DE LA GENTE'

En el cierre de sus recorridos como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Marcelo Ebrard Casaubon, quien ha venido denunciando acarreos en favor de Claudia Sheinbaum, aseguró que será el ganador de la encuesta, porque lo respalda "gente libre".

"Aquí las personas que están vienen porque son libres y están convencidas y comprometidas, y por eso es que vamos a triunfar. Hoy inicia el futuro de México, hoy iniciamos el camino para ganar en 2024", declaró.

En una Arena Ciudad de México abarrotada con más de 22 mil personas, el exjefe de Gobierno pidió a los asistentes no salir de sus casas para participar en la encuesta, en caso de ser uno de los 12 mil afortunados que serán consultados.

"Necesitamos participar en la encuesta, nuestro movimiento es el que más ha luchado y exigido que la gente defina quién va a encabezar a la 4T con un voto secreto y libre. Mañana inicia la encuesta sólo para 12 mil personas, si le tocan a la puerta, abran, por favor, en una elección votamos millones, pero en la encuesta sólo serán 12 mil, por eso les pido que abran la puerta", solicitó.

En medio de porras como "¡Presidente!, ¡Presidente! y "¡Vamos a ganar, vamos a ganar!", Ebrard reiteró que su causa es llevar la Cuarta Transformación al siguiente nivel, "y no quedarnos donde estamos".

SHEINBAUM DICE QUE VOLVERÁ

Claudia Sheinbaum Pardo concluyó sus recorridos con la promesa de que volverá como coordinadora nacional de la Transformación de Morena, ya que reiteró que "es tiempo de mujeres".

"No es la última vez que nos vamos a ver, porque voy a regresar como coordinadora nacional de la Transformación", señaló ante más de 4 mil simpatizante de diversos estados, principalmente mujeres, que se dieron cita en el Velódromo Internacional de Xalapa.

Ante la consigna de "¡presidenta, presidenta!", Sheinbaum Pardo detalló que hoy comenzará el sondeo del proceso interno tras 70 días de recorrer los 32 estados del país, y reiteró que lleva un año arriba en las encuestas y que esto se debe que la gente quiere la continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y con rostro de mujer.

"La gente quiere honestidad, convicción, capacidad y también es algo que se mueve en todo el país y que entusiasma a hombres y mujeres, es tiempo de mujeres, es transformación y es mujer", aseguró la exmandataria capitalina.

Agregó: "Es que las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos, lo que queremos es igualdad. No se trata de que una mujer rompió el techo de cristal, no, eso es mucho individualismo, lo que nosotros queremos es la igualdad sustantiva de las mujeres en todos los espacios de la vida pública y la privada. Por eso decimos que queremos la continuidad de la Cuarta Transformación y es tiempo de mujeres, las mujeres podemos ser lo que queramos ser".

ADÁN PIDE NO DIVIDIR PROYECTO DE AMLO

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, Adán Augusto López hizo un último llamado a sus compañeros de Morena a la unidad y a no dividir por ambiciones personales el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el cierre de sus recorridos por el país, el exsecretario de Gobernación enfatizó que la unidad debe ser con el pueblo y en torno al proyecto del mandatario, para que "nunca más" regresen al poder los conservadores.

"Aprovecho para enviar un saludo fraterno a mi compañera y mis cuatro compañeros que son delegados nacionales y que han recorrido también el país llevando el mensaje de este movimiento, que es histórico porque es de ustedes.

"Y aquí los exhorto, vamos juntos, nos necesitamos todos, no podemos darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo. Es unidos, porque el pueblo de México eso es lo que nos mandata", puntualizó.

El político tabasqueño aseguró que él va a encabezar el proyecto para darle continuidad a la Cuarta Transformación en 2024 y se declaró listo para enfrentar ese reto.

MONREAL ACUSA CONTIENDA INEQUITATIVA

"Vamos a dar la sorpresa y estamos muy tranquilos para lo que viene", afirmó el senador con licencia Ricardo Monreal, en un mensaje por redes sociales a sus colaboradores, ante quienes reiteró que la contienda en Morena fue "inequitativa".

En lo que llamó "cierre digital" de la campaña interna, el aspirante presidencial dijo a quienes integran su equipo de trabajo que "esto apenas comienza", les agradeció su "entrega por completo" y los exhortó a seguir trabajando incansablemente.

Afirmó que cumplió a cabalidad la encomienda que le hizo su partido en este proceso "interesante, inédito, ingenioso y creativo" que movilizó a Morena en el país y que en lo personal le permitió visitar 100 municipios.

"Nos empeñamos a fondo, lo hicimos con profesionalismo y seriedad, no acudimos ni a frivolidades ni ocurrencias ni a frases falsas y fáciles ni a insensateces. Lo que propusimos es viable y es necesario", apuntó.

Reconoció que aplaudió "las políticas públicas acertadas de la Cuarta Transformación y las políticas acertadas del presidente López Obrador, nuestro referente y fundador, y a quienes les he pedido cerremos filas para que logremos de alguna manera reforzar nuestro movimiento".

MANUEL VELASCO BUSCA TRIUNFO

Ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en Expo Santa Fe, el aspirante presidencial Manuel Velasco dijo que "fue una labor titánica, llegamos fortalecidos, comprometidos, es un proyecto ganador, lo hicimos con dignidad, con ideas, con lo que creemos, estamos de pie con la frente en alto para ganar el 6 de septiembre y 2024".

Velasco Coello resaltó tener el mejor proyecto que los demás aspirantes de Morena y ser quien luchó ante las adversidades, "ante las voces que decían que íbamos a declinar, hemos construido desde hace 23 años un proyecto ganador y hoy lucho con dignidad como aspirante a la Presidencia de México".

Enfatizó que su proyecto es incluyente, impulsa la unidad, representa la renovación generacional, tiene una agenda verde, prioriza el diálogo y no los pleitos e impulsa los gobiernos de coalición; "nosotros sí ponemos ante todo el proyecto que las ambiciones personales".

NOROÑA ACUSA COMPETENCIA INJUSTA

Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial, cerró en esta entidad donde reclamó a los integrantes de Morena que ha ido "a una competencia desigual, injusta y llena de reglas arbitrarias" y reprochó que, de último momento, hayan puesto una más, porque ahora al único que pretenden sancionar es a él: "Sólo porque la gente tenga en su puerta o su ventana una cartulina que diga: Noroña es pueblo".

La calificó de "medida absurda", ya que la nueva regla para aplicar la encuesta es que no exista ninguna publicidad en las casas que se visiten, pero consideró que "eso sólo altera la muestra estadística y distorsiona el resultado"; sin embargo, pidió a sus simpatizantes que antes de la medianoche retiren toda la publicidad: hasta la que dice Morena, no sea que el encuestador sea tan güey y tampoco quiera ir ahí".

Pese a todas estas nuevas disposiciones, aseguró que va a ganar.