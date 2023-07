Coprised, sin indicaciones para retirar medicamentos

Jesús Rentería Medina, responsable de la Oficina Regional de la Coprised en La Laguna de Durango, dijo que hasta ahora no hay indicaciones para asegurar o retirar del mercado el medicamento Barmicil.

Aclaró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo único que está haciendo es advertirle a la población sobre los riesgos del uso indiscriminado de dicho producto, de uso tópico en presentación crema y sus genéricos con la combinación de betametasona, gentamicina y clotrimazol.

"La recomendación que da Cofepris es nada más avisarle a la población sobre el riesgo que tiene este producto, no hay indicación para asegurar o retirar del mercado el producto. Nada más es recomendar a la población que no es tan fácil porque no es un producto inocuo, de hecho, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces la recomendación es que tengan mucho cuidado y que no se use por tiempo prolongado", apuntó.

Recientemente, la Cofepris informó que la betametasona es un potente corticosteroide; gentamicina es un antibiótico, mientras que el clotrimazol un antimicótico, por lo que el uso irracional de productos que contengan la combinación de dichas sustancias representa un riesgo grave a la salud, principalmente en niñas y niños.

Su empleo excesivo y prolongado puede ocasionar reacciones adversas sistémicas como aumento de la presión arterial e incremento de la glucosa en sangre, hasta reacciones adversas graves como osteoporosis o síndrome de Cushing, en el que uno de los signos más frecuentes es la cara de "luna llena", debido a que la grasa se deposita generalmente en la cara y alrededor del cuello, mientras que los brazos y las piernas se adelgazan. Los niños tienden a ser obesos con tasas de crecimiento más lento.

La Cofepris informó que este tipo de medicamentos son recetados en el tratamiento de diversas enfermedades dermatológicas debido a su efecto antiinflamatorio, antifúngico y antimicrobiano, por lo que si son utilizados bajo supervisión de un profesional de la salud son seguros y eficaces; sin embargo, sin prescripción médica correcta pueden causar reacciones adversas graves.