Convocan a marcha silenciosa contra violencia

La Asociación Lagunera de Mujeres Abogadas, la Asociación Estudiantil de La Laguna y la Revista El Jurisconsulto, llevarán a cabo la primera marcha silenciosa este jueves 26 de enero, en apoyo a las familias y mujeres víctimas de violencia, como una muestra de solidaridad y empatía, por lo que invitan a la ciudadanía que desee sumarse a esta muestra de apoyo, a que se sumen.

La cita es a las 18:00 en el estacionamiento del centro comercial de calle Urrea, entre las avenidas Morelos y Victoria en Gómez Palacio, para después tomar camino por la avenida Madero rumbo a la Plaza de Armas, frente al monumento a la Mujer.

"No es una marcha de protesta, sabemos que la violencia contra las mujeres tiene muchas ramas… pero en esta ocasión es una marcha abierta a todo el público, y la intención es solidarizarnos con el dolor de las familias, hacer saber que la ciudadanía está con su dolor de pérdida de madre, de hija, esposa, de hermana", dijo Ojeda.

Insistió en que está abierta a todo público, incluyendo a los hombres, pues aclaró que el feminismo no es un "pleito", no es una lucha contra los hombres, "también está violencia afecta a los hombres, porque hay esposos que pierden, hay hombres, hijos que pierden a sus madres, que pierden a sus hermanas, y es un dolor que todos como familias llevamos y la intención de nosotros es que sepan que no están solos".

La Asociación Lagunera de Mujeres Abogadas, está conformado por un grupo de 15 abogadas, especializadas en el tema penal, civil, activismo, agrario, y más. "Hay otras abogadas que se suman siempre a las actividades".

De acuerdo con Ojeda, se trata de la primera movilización masiva que organizan, "esperamos que sea el inicio de muchas actividades en el tema de mujeres".

Las organizadoras explicaron que es más que probar el poder de convocatoria, ya sean ocho, 10 personas o incluso mil las que se pudieran congregar.

"No es un tema dirigido al poder de convocatoria, podemos ser 10, 8, podemos ser mil, la intención es simpatizar con las familias y las mujeres que han sido víctimas de violencia y que aún permanecen en las sombras".