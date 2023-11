Contundentes declaraciones de la mexicana Melissa Barrera tras ser despedida de la saga Scream

Melissa Barrera, despedida de la séptima entrega de "Scream" por apoyar a Palestina y criticar la violencia que Israel ha ejercido sobre el primero, aseguró que el silencio no es una opción para ella.

La tarde del miércoles, por medio de su cuenta de Instagram, la actriz regiomontana recalcó que seguirá apoyando a los que más necesitan, además de abogar por la paz.

Esta semana se informó que Melissa ha sido bajada de la nueva entrega de Scream por comentarios que, para la compañía productora de la saga, eran antisemitas.

La actriz de las cintas mexicanas Sacúdete las penas y Dos veces tú, habría criticado el accionar de Israel y calificado como genocidio el ataque a Gaza. Esto molestó a ejecutivos de la productora, quienes decidieron dar de baja a la protagonista de la saga.

Este miércoles usó de nueva cuenta sus redes sociales para recalcar su postura sobre el conflicto bélico, sin jamás mencionar a la película.

"En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo, de cualquier grupo de personas", se lee.

"Como latina, orgullosa, mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permite el privilegio de ser escuchada y, por lo tanto, he tratado de usarla para crear conciencia sobre los temas que me preocupan y prestar mi voz para ayudar a las personas necesitadas de esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o situación socioeconómica", agrega.

MENSJAE DE MELISSA BARRERA: CAPTURA/ INSTAGRAM

Destaca que ningún órgano de gobierno debe estar por encima de las críticas y que día y noche reza para que no haya más muertes.

"Seguiré apoyando a los que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí", expresa.

En Scream, Barrera interpreta a Samantha Carpenter, hija del asesino original de la saga, así como hermana de Tara, interpretada por Jenna Ortega, quien por cuestiones laborales no podrá estar tampoco en la nueva entrega fílmica.