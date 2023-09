CHIMAL Y UNA ESPANTOSA X

El confinamiento a raíz de la pandemia nos cambió a todos. No considero que haya un solo ser humano a salvo de modificaciones en su vida a raíz del COVID. Algunos lo resintieron en la integridad física, otros más por el desgaste emocional de cuidar un familiar enfermo, o tal vez por el duelo de muertes cercanas. Finalmente, todos durante más de dos años vivimos algo que no terminábamos de comprender: Permeaba el miedo por lo que hacíamos o dejábamos de hacer, y, de hecho, ahora que se avecina una nueva oleada de la enfermedad, es necesario recordar la zozobra de esos tiempos y retomar las elementales medidas de protección: Evitar espacios cerrados; uso de cubrebocas y gel antibacteriano, y seguir indicaciones del médico.

Hoy me quiero enfocar a un aspecto que descubrimos a raíz del confinamiento: La participación en foros virtuales que enseñaban, desde cómo preparar un espagueti, hasta el modo de detectar ondas hertzianas. En mi caso personal, descubrí el enriquecimiento cultural mediante plataformas de enseñanza e intercambio en áreas literarias. He conocido personas de gran valía en su calidad de maestros o compañeros de actividades; he asistido a incontables conversatorios entre personajes universales, y he tenido oportunidad de explorar mis propias potencialidades en el oficio de la palabra escrita. Ha sido una etapa extraordinaria en mi vida.

Dentro de estos personajes maravillosos que se distinguen por su abierta generosidad, hoy quiero destacar la labor de Alberto Chimal y su esposa Raquel Castro (Raxxie), quienes a través de diversas plataformas han conectado, muy en particular con amantes de la ficción, en especial jóvenes que apenas van iniciando en su afán por escribir. Con una paciencia digna de admirarse, en todo momento han tratado con singular calidez y respeto a cada uno de los asistentes a sus sesiones virtuales, logrando integrar un semillero participativo, entusiasta y activo de muchos futuros escritores.

Es divertido atestiguar cómo esa parte lúdica de su personalidad resulta una importante herramienta para la captura de nuevos y entusiastas adeptos. En lo personal los descubrí en Twitter y posteriormente los seguí en su canal de YouTube. Su labor los ha distinguido como maestros generosos al compartir tiempo, recomendaciones, ejercicios y lecturas formativas para su público en estos últimos años.

A inicios de este mes Alberto publica un mensaje relativo a lo que conocimos como Twitter y ahora ha cambiado a X. Lamenta que los cambios implementados por Elon Musk conviertan todos los contenidos alojados en dicha red en propiedad que ellos puedan manipular libremente con el apoyo de la IA. Esto es, materiales originales de autores de amplio reconocimiento, como es el caso de Alberto Chimal, podrán ser tomados como "masa madre" y recompuestos, violando de manera flagrante los derechos de propiedad intelectual.

Alguna vez un amigo escritor me señaló una verdad que me retumba en estos momentos: "Lo que se sube a la red deja de ser de su autor y pasa a ser público". Cierto, pero dentro de la elemental cortesía que implica, al menos, citar al autor original de un texto que reenviamos desde nuestro sitio personal. El señalamiento que hace Chimal en esta ocasión va en el sentido de que, a base de algoritmos, la IA puede destazar, reorganizar y reescribir contenidos alojados por sus autores originales.

En el caso de los queridos Alberto y Raxxie es mucho decir, puesto que han volcado media vida, del modo más generoso, a través del difunto Twitter, para alcanzar a grupos grandes de internautas. El escritor define las intenciones de Elon Musk como malignas y llama al personaje "un troll elevado a una posición de poder más allá de sus capacidades". Mi personal punto de vista, sin saber tanto de tecnología es que detrás de este propósito, como hemos conocido en cercanos personajes de la política, hay un protagonismo desbordante, un afán de pasar a la historia como un parteaguas, así sea para complicar lo ya establecido.

Alberto y Raxxie se mudan a una nueva plataforma en substack.com, misma a la cual ya me suscribí. Aun cuando no sigo sus publicaciones con la asiduidad que merecen, no quiero perderlos de mi campo visual, para seguir en contacto con sus almas generosas.

El confinamiento ha cambiado las reglas del juego en muchos sentidos. En el terreno de la palabra escrita, lo que yo más procuro, ha sido un período de grandes enriquecimientos en contenidos, en amistades y en oportunidades. He forjado firmes alianzas con maestros y amigos, con quienes he desarrollado una camaradería extraordinaria.

Nuevos cambios abren nuevas vías. Alberto y Raxxie reorientan horizontes. ¡Buena ventura, amigos! Les seguiremos por el mundo digital.

