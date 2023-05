HASTA LA TUMBA

Como a miles de mexicanos, me sorprendió el contenido de la carta que la Ministra Piña firmara y publicara, en la cual reconoce ser autora de tuits personales poco amables, intercambiados con el senador Alejandro Armenta y que este último diera a conocer. Desde el punto de vista político fue un desacierto de la Ministra Presidente. Me atrevo a suponer que es de esos mensajes digitales que, luego de dar clic a "enviar", nos invade la zozobra de si actuamos de la mejor manera.

En mi columna anterior de CONTRALUZ exalté la labor de la Ministra Piña al frente de la SCJN, frente al constante golpeteo de personajes que buscan hacerla tambalear por diversos medios. Coincide que esta semana terminé una novela de Patricia Highsmith intitulada "Rescate por un perro". La trama inicia con un matrimonio maduro que pierde a su perrita en el parque, tras lo cual reciben una nota pidiendo un rescate por ella. Van apareciendo distintos personajes conforme la historia avanza.

El protagonista es Clarence, un joven idealista, egresado de la carrera de psicología, que buscaba ingresar a la corporación policiaca con la idea de aplicar sus conocimientos, en la integración de perfiles de delincuentes. La oferta es un puesto de policía callejero, mismo que acepta, pensando en que más delante podría ascender y aplicar sus conocimientos académicos. Conforme avanza la historia, Clarence termina involucrado en una situación que le generará enorme presión hasta el final, cuando logra librarse -de la manera menos imaginada por el lector-de aquella pesadilla emocional.

Con el incidente dado a conocer, entre la Ministra Piña y el Senador Armenta, la lectura me facilitó recordar que detrás de toda figura pública hay un ser humano de carne y hueso. Una persona con expectativas, sentimientos y emociones, para los que la investidura no sirve de coraza. Frente a lo sucedido evoqué las presiones de Clarance, sometido a ese golpeteo constante, dentro de una trama que amenaza en convertirse en una espiral, que busca absorberlo y hundirlo, como si fuerzas del exterior quisieran acabar con él.

De ninguna manera me desdigo de mis afirmaciones de la columna anterior. Sigo reconociendo en la Ministra Presidenta una respetable figura de autoridad, que debe prevalecer por encima del desliz. ¿Qué acaso no somos humanos todos y por ende nos equivocamos? Cierto, no es equivalente un tuit entre compañeros de secundaria, que un intercambio de mensajes entre dos figuras de autoridad.

Queda por demás claro que el acoso cotidiano, que ha llegado a normalizarse, así de grave el asunto, genera afectaciones psicológicas. El acosador viene cargando con resabios emocionales que lo llevan a actuar de ese modo. El acosado, por más íntegro que se halle en un inicio, va resquebrajándose a punta de tanto golpeteo. Algo así sucedió a Clarance, sometido a torturas en grado creciente, por parte de sus propios superiores. Se constituye en un juego perverso entre fuerza golpeadora y tensión de la resistencia, que no parece tener fin.

México está conformado por todos nosotros, no nada más por autoridades. Somos fuerza ciudadana, algo que muchas veces llegamos a olvidar. El ambiente social y político se ha enrarecido, en ocasiones hasta el punto de atacar de entrada, de manera irracional. Sucede en aulas y patios escolares. Sucede en la vía pública: nos gana la irritación y casi le echamos encima el vehículo al que no actuó como esperábamos que hiciera. Sucede entre vecinos o familiares, más al calor del alcohol. Sucede en redes sociales, donde llega a alcanzar niveles alarmantes. Sucede en el campo de la política, ni manera de dudarlo, cuando se transita de la confrontación de propuestas a la descalificación personal de los opositores. Esa cantaleta de "corruptos", "podridos" y "traidores", entre muchas otras, constituye una forma "normalizada" de denostación, un acusar sin tener pruebas en la mano, como si la sola palabra de quien lo dice tuviera el suficiente peso específico. Es una forma de polarizar a los ciudadanos, de generar un estado de embotamiento, mañanera tras mañanera. Repetición que tiene sus réditos políticos: nos lleva a que, más que buscar acuerdos, nos encendamos y tramemos modos de ataque y destrucción de quienes piensan distinto.

Mi anterior columna con relación a la Ministra Piña la intitulé: "Desde la cuna", para señalar que los valores morales de un ser humano se traen de casa. La actual la intitulo "Hasta la tumba", queriendo significar que, pese a los trastabilleos que tengamos en el camino, los valores permanecen incrustados en la conducta personal de un individuo por siempre.

En la novela de Highsmith vimos lo que el golpeteo hizo a Clarence. Bueno leerla, para así cuidarnos.

