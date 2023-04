EL CORAZÓN DE LA PATRIA

En la más reciente sesión del Taller de Historia para Damas de Piedras Negras, contamos con la presencia del General Brigadier Fidel Mondragón Rivera, comandante de la 47 zona militar con sede en esta ciudad. El tema: Seguridad Nacional. En lo personal me esperaba una plática muy técnica acerca de la SEDENA. Para mi sorpresa fue muy distinta y pudiera decirse, hasta divertida. No en vano el comandante cuenta en su preparación con una maestría en Administración Militar y un Doctorado en Educación.

Tras una breve presentación comenzó a interactuar con nosotras de un modo muy empático, detectando las expectativas de las asistentes, para luego hacer una introducción a los ejercicios que forman parte de la preparación de los cadetes. Su experiencia como director del Colegio Militar le concede una perspectiva muy amplia de los perfiles de los aspirantes y del proceso de adiestramiento. Más delante nos mostró cómo se aplican esos mismos ejercicios a grupos de trabajadores de distintas empresas, con un solo objetivo: Enseñar el trabajo en equipo.

La calidad humana en el servicio, un valor que asociamos con la disciplina castrense, su riguroso estoicismo, en actitud siempre solemne. Primera imagen que nos viene a la mente. Algo muy distinto hallamos en el General Mondragón quien, dejando de lado cargos ocupados y condecoraciones recibidas, se puso a nuestro nivel, mostrándonos diversas dinámicas de grupo que ejemplifican cuál es la filosofía del trabajo en equipo. A propósito de filósofos, mencionó un ensayo de Voltaire, de tiempos de la Ilustración Francesa, intitulado: "Tratado sobre la tolerancia", mismo que aborda asuntos que tienen que ver con principios políticos, éticos, y filosóficos de la época, perfectamente aplicables a nuestros tiempos.

En el tema del respeto hizo hincapié en la necesidad de practicarlo unos con otros, respetarnos siempre y en toda circunstancia. Enfatizó en cómo el "bullying" es una primera forma de irrespeto que posteriormente puede derivar en cosas más graves para nuestra sociedad. Llamó a la detección de líderes y la organización de equipos de trabajo, señalando que la mayor dificultad en la resolución de problemas en el país no es más que la indiferencia ciudadana. Que, si todos nos concretamos a señalar, sin actuar, nada podrá lograrse.

El General dio un bello ejemplo del proceso de disciplina a los jóvenes cadetes: Firmes, hombros para atrás, cabeza en alto y la mirada puesta en el horizonte. Hizo hincapié en que lo que un individuo se proponga, con voluntad, lo va a lograr.

Con relación al alcance de objetivos, enfatizó en que todos tenemos problemas. Nos relató una interesante historia de tres náufragos que llegan a una isla en forma de montaña. En sueños una voz les indica que al amanecer habrá tres rocas en la base de la montaña y que la labor será irlas empujando hacia arriba, hasta la cúspide. El primer náufrago decide quedarse en donde está, en su zona de comodidad. El segundo llega hasta media montaña y siente que esa ubicación le otorga lo necesario para pasarla bien. El tercero persevera y llega hasta la cúspide, para descubrir que las condiciones allá arriba son muchas veces mejores que las de sus compañeros. Cada uno de los tres avanzó en la medida de su voluntad y alcanzó logros diferentes en proporción a su esfuerzo.

"El trabajo en equipo crea amistades". Cuando cada uno indica: "Aquí estoy. Juntos podemos". Al enfrentar en grupo una misma tarea, se aprende que, en las diferencias radica la fuerza del equipo. Como diría Sam Walker (acotación personal): "La cohesión a partir de una visión compartida".

El tiempo voló. Me sorprendió la disciplina del General quien seguía el avance de los minutos, y justo al dar la hora, cerró con un mensaje final: Las tareas de la SEDENA van encaminadas al desarrollo del país, al combate de los delitos y al apoyo ciudadano, algo que hemos visto tantas veces en casos de desastres naturales. Nos dejó una inquietud sembrada a cada una: ¿Qué sucedería con el respeto y el honor hacia la patria, si el saludo a la bandera en las escuelas, que no lleva más de diez minutos, se hiciera a diario? Todas nos quedamos con esa reflexión que habremos de replicar más delante. Aunque fue muy enfático en señalar que los responsables de la educación no son las escuelas. Los valores se siembran en casa, el corazón de la patria.

Concluyó con un fragmento de la película "The bear" donde la osa y su osezno van ascendiendo por una montaña nevada, y no una ni dos veces el cachorro falla en sus intentos. Desde arriba, la madre espera, hasta que finalmente el pequeño consigue alcanzarla. Ello pone en evidencia que la perseverancia y la fe en los demás lograrán las conquistas de las más elevadas metas.

