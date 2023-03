Contraloría, limitada para investigaciones

La Secretaría de la Contraloría del Estado tiene personal limitado para llevar a cabo las investigaciones en torno a las irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos de la pasada Administración, pese a lo cual, no está exenta de que pudieran registrarse recortes.

Al respecto, la titular de la dependencia en mención, Tania Julieta Hernández Maldonado, dio a conocer que ya se integraron más de 127 carpetas de investigación y serán más, ya que las revisiones y auditorías continúan.

Sin embargo, reconoció que no hay suficiente personal para avanzar a un mayor ritmo.

"La verdad es que no hay personal suficiente, no hay tampoco recursos para contratar más personal, pero con los poquitos que somos estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos y vamos a cumplir", afirmó.

Expuso que en esta instancia del gobierno estatal se tuvo que prescindir de 87 trabajadores, desde que inició la Administración, y no se descarta que pudieran ser más, dadas las condiciones económicas que prevalecen en la Administración pública.

"En Contraloría la verdad es que desde que llegamos nosotros, implementamos ya el tema de que había un exceso en el tema de contrataciones, nosotros desde que llegamos el primer día y nunca renovamos los siguientes contratos que dimos de baja, aproximadamente 87 contratos y no como baja, simplemente no los renovamos que fueron 87; entonces realmente ya recortarnos un poquito más se me hace un poquito complicado, sin embargo bueno no estamos exentos a que pueda suceder debido a la falta de recursos que tiene el Estado", reconoció.