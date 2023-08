Continúan llamadas de extorsión a hoteleros

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila informó que continúan las llamadas de extorsión a las unidades hoteleras en la entidad, las cuales van desde exigencias de cantidades de cinco mil hasta un millón de pesos.

De acuerdo al vicepresidente, Héctor Horacio Dávila, continúan las extorsiones de todo tipo.

Indicó que la más reciente correspondió a un caso donde se intentó extorsionar a nombre de la Semarnat.

"Nos hablaron de Semarnat de México y que tenía que reportarse el dueño del hotel porque había cosas irregulares, por lo que me pasan a el recado y me dan un teléfono y un nombre donde me dicen que estoy mal con los servicios", dijo.

Indicó que el objetivo era arreglar la situación haciendo un depósito de un millón de pesos.

"Esto sigue, ya pasamos esa etapa, pero siguen estas extorsiones", dijo.

Añadió que en Saltillo, al menos dos veces por semana son extorsionados los hoteleros.

Resaltó que ya se han tenido capacitaciones con la Fiscalía General del Estado (FGE) al respecto, esto con el objetivo de que los empleados de las unidades no caigan en fraudes y extorsiones.