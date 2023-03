Contemplan honrar a Porfirio Muñoz Ledo con la medalla Belisario Domínguez

El próximo 23 de julio, Porfirio Muñoz Ledo cumplirá 90 años. Su nombre vuelve a estar en la arena política como una propuesta para recibir la medalla Belisario Domínguez 2022, máxima distinción otorga el Senado a una mexicana o mexicano por su aportación a la patria o la humanidad.

Al respeto en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, Muñoz Ledo afirma de manera categórica que sería un "poco autoritario", si hubiera alguna autoridad o alguna instancia dentro del gobierno que tratara de impedirlo.

"No lo creo, pero lo preveo", asegura.

"Obviamente no voy a sacar ningún provecho político de esto que nadie se espante. Si me quieren premiar y me reconocen, bueno; si no, hay otras instancias. La primera vez que recibí un doctorado honoris causa, dije lo mismo; cuando uno recibo una medalla, una presea, es porque la mereces, si no la merezco ahora espero llegar a merecerla".

Muñoz Ledo, expresidente de Cámara de Diputados, exembajador, exsecretario de Estado y excandidato a la Presidencia de la República señala que esa decisión solo le corresponde al Senado de la República.

"La Medalla Belisario Domínguez es el premio cívico más alto que hay en el país, en honor del médico comiteco Belisario Domínguez que denunció en tribuna el golpe de Victoriano Huerta. La última persona que fue premiada fue mi gran amiga de toda la vida, la maestra Ifigenia Martínez, se le dio post morten al doctor Manuel Velasco Suárez, un hombre de gran valor chiapaneco, con quien trabajé en muchas cosas juntos".

El diputado constituyente de la Ciudad de México recuerda que en octubre de 2022 fue postulado por el Partido Movimiento Ciudadano.

"Yo estoy a las órdenes de lo que decida el Senado, pero si quiero decir que las opiniones que he recibido todas son positivas".

Agrega que ha platicado con el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, de quien dijo es un hombre que ya ha probado suficientemente su autonomía política, y "tuvo una reacción muy positiva".

Dice que platicó la semana pasada con el senador Monreal y con la senadora Ifigenia Martínez (Medalla Belisario Domínguez 2021), por lo que confía en el líder de Morena se pronuncie en el momento que lo estime pertinente.

"Estoy a la espera y confió en que no haya malas voluntades o malquerencias. La medalla Belisario Domínguez es para hombres y mujeres independientes, de carácter. He demostrado amor a la patria y capacidad de rebeldía política, esa ha sido la historia de mi vida".

Rechaza que esa "malquerencia" venga de Palacio Nacional, pues recientemente ha tenido diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el plan B de reforma electoral.

"No, no tengo porque imaginarlo, porque una de las facetas con las que he probado mi independencia, es el haber creado la Corriente Democrática Nacional (1998), y la campaña fue en favor del presidente López Obrador ante el cual decline, incluso para Jefe de Gobierno.

Lo que pasa es que hay voces más papistas que el papa, lo peor para un gobernante son los lambiscones, yo no quiero hacerle daño a nadie, no es una medalla contra nadie es una medalla a favor del país".

Muñoz Ledo asegura que esta decisión se debe ver al margen de la política electoral y de la política de partido. "Esta decisión es de conciencia, el Senado es el único responsable y en su momento tendrá que pronunciarse, estoy en espera y así sigo haciendo mi trabajo. Ya voy a cumplir 90 años, obviamente no voy a sacar ningún provecho político de esto que nadie se espante. Si me quieren premiar y mi reconocen, bueno; si no, hay otras instancias".