Consultorio deportivo

El día de hoy llega a los 50 años Jared Francisco Borgetti Echeverría. Hablar de Jared es referirse a la máxima figura del Club Santos Laguna al que llegó para labrar una importante carrera y convertirse en como lo hacen los grandes, reza el refrán "la suerte no es hierba que crece en el campo…" así elegido sobre otras opciones, Jared llegó y con una voluntad férrea transmitida a la tribuna logró convertirse en su consentido. No fue fácil, siempre intenso en su preparación, al terminar la sesión de entrenamiento pedía a los utileros no retirar los balones para perfeccionar su definición, lo que era además un privilegio para quienes lo observábamos.

Puedo hablar y referirme a detalle de su carrera deportiva en la que logró tantas marcas y que ahora complementa con su participación como comentarista en ESPN, pero haré referencia a la persona, llegó a La Laguna en compañía de su querida madre la inolvidable Tulita qepd y su familia para convertirse en uno de nosotros, formando una familia al contraer matrimonio con Mónica, su unión dio frutos con sus hijas Aixa y Mónica. En la cancha y en el vestidor fue tomando respeto tanto por la afición como por sus compañeros, siendo un líder positivo que no nada más era el estandarte de nuestros queridos guerreros asumiendo su liderazgo sumando a los compañeros en obras calladas de beneficio, como lo sigue haciendo ahora con su querida Mony, sus hijas y amigos llevando una admirable ayuda a colonias y comunidades en Navidad.

Su liderazgo al lado de queridos e inolvidables amigos como Pony, Pity, Toto, Joahan nos permitió mantenernos fuertes y unidos en la adversidad ante la incertidumbre, lo que permitió que en la cancha lejos de afectarnos nos hiciera fuertes, sé que no le gusta aceptar o que se comente su apoyo y el de otros compañeros a los menores y trabajadores cercanos.

Hoy el emblemático 58 llega a 50, de los que te he acompañado por 27 gracias a tu cariño, que es correspondido, y a tu amistad la que me enorgullece ver tus inicios, acompañarte en tu carrera, disfrutar tus goles, tus bromas, tu amistad y tu cariño, flaco querido que sean muchos años más, y que la vida te siga llenando de felicidad y bendiciones. ¡Hasta la próxima!

