Consultorio Deportivo

La dinámica de las instituciones deportivas si es que es correcto llamarles así, pues hoy en día se han convertido en corporativos y modelos de negocio, obedece en la actualidad a las tendencias imperantes, se han terminado los inimaginables cambios de playera cuando se "nacía" deportivamente en el acérrimo rival. Tengo el lejano recuerdo de un intercambio entre los protagonistas por excelencia de la rivalidad América y Guadalajara allá por los años 70, se daban estas primeras sorpresas con la transferencia de Enrique Borja ídolo de Pumas al América y de este, jugadores como Rubén "El Totol" Cárdenas, Antonio Zamora, Paco Macedo y Sergio Ceballos a las Chivas, tiempo después esto poco a poco se haría habitual. Había quien mantenía su postura y se negaba rotundamente al cambio, esto me lleva también a que en esa época y décadas anteriores ser llamado a la Selección Nacional representaba un alto e irrechazable honor, si bien vestir la verde los hermanaba, esto no sucedía en los clásicos o en el torneo con rivales por antonomasia, era impensable rechazar el llamado a la Selección, igualmente poco a poco esa convocatoria se fue normalizando, las antiguas listas de seleccionados no mayores de 30 en todo un ciclo pre competitivo de las que prácticamente solo se tenía que prescindir por lesión o falta grave fueron ampliándose en notoria cantidad, a las listas de los de siempre habrá que sumar a los que pasan por un buen momento, muchos convocados han perdido el rumbo tras su convocatoria siendo incluso relegados dentro de su mismo club y transferidos sin mayor trascendencia. La Selección se ha abaratado, supongo una estructura y un perfil, vamos como se dice en el medio saber a qué jugamos, esto dirigido y decidido por la cabeza y de ahí la justificación de llamar o no a x jugador que también debe aceptar y asumir ese perfil. Hoy el seleccionado puede manifestar su incomodidad ante el que lo convocó haciéndolo obvio en el campo o con declaraciones desafortunadas que rompen el código de vestidor y la armonía en el equipo.

A río revuelto la rumorología cobra fuerza y la cercanía con alguien es aprovechada para filtrar la velada, amenaza de abandonar o de insinuar que se mueve el tapete al técnico, que también tiene lo suyo y hace a un lado el sentido común, el menos común de los sentidos, sin tomar en cuenta a jugadores, que al menos en sus clubes han demostrado estar en un buen nivel y obstinándose en conservar a otros.

Ignoro al momento de escribir esta columna el resultado ante la selección de Panamá después de jugar el siempre incomodo partido por el tercer lugar en otros tiempos inimaginable, queda el torneo siguiente y la oportunidad de lograr rescatar algo de la deteriorada imagen de esta Selección. ¡Hasta la próxima!