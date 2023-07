Consuelo Duval se renueva en la sitcom 'C.H.U.E.C.O'

Para Consuelo Duval las comedias de situación no son desconocidas. La actriz ha participado durante su carrera en distintas producciones donde la reacción del público es parte del espectáculo.

Por eso cuando le ofrecieron participar en la primera sitcom de Disney+ ella no lo dudó.

"El sitcom tiene una estructura que es igual en todos lados. Es este rollo de estar en contacto con el público, de esperar el aplauso, esperar la risa, de darle tiempo al espectador para que lo disfrute y que no vaya tan apresurado, es muy musical, muy bonito y eso hace que todos seamos partícipes", explica.

Pero la aventura se volvió complicada cuando le contaron los detalles de su personaje: tendría que cocinar e interactuar con un chimpancé. Entonces supo que sería más difícil.

Como "Federica P. Luche" da vida a una mujer que no está interesada en las labores del hogar en su participación en la famosa serie La familia P. Luche.

Pero como "Amanda" en la nueva serie C.H.U.E.C.O es un ama de llaves experta en la cocina que demuestra su talento y amor con su sazón.

"Yo no sé cocinar absolutamente nada, a mí se me quema el agua", dice entre risas. "Pero en todo lo demás me identifico mucho con ella porque las dos somos muy maternales", señala.

Junto al actor argentino Darío Barassi, Consuelo afronta el nuevo reto de la familia con la que ha trabajado por años.

Cuando "Juan" (Barassi) queda viudo y cargo de sus tres hijos: "Delfina" (Maryel Abrego), "Martín" (Santiago Torres) y "Vicente" (Pato Alvarado); con una situación económica difícil, parece que todo se resolverá cuando una abogada toca a su puerta y le anuncia que ha sido seleccionado para recibir una herencia de su tío siempre y cuando se haga cargo de su querida mascota: "Chueco", un chimpancé que habla.