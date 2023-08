Consideran agresivo el aumento de precios en Durango

La inflación que se percibe en Durango por el notable aumento en el precio de diversos productos, es superior a la que se informa de manera oficial, lo que empresarios atribuyen a una estrategia para aumentar las tasas de interés.

"Haciendo un análisis muy profundo de por qué el Inegi maneja esta de interés ya referenciada bajo cinco puntos porcentuales, creemos que es una estrategia pues económica, una estrategia a nivel federal para poder aumentar las tasas de interés", indicó Mauricio Holguín Herrera, secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Y es que, para poder concretar este incremento, se tienen que justificar. "Siempre cuando se aumentan las tasas de interés en un país, pues evidentemente se tiene que manifestar que existe una baja inflacionaria por eso se hace este aumento de las tasas de interés bancario", explicó.

No obstante, lo que percibe la mayor parte de la población es que su dinero cada vez le alcanza para menos.

"Sin embargo, lo que estamos viviendo pues es otra situación muy diferente, los precios siguen prácticamente como los vimos durante todo el año, como iniciamos el año, los precios realmente, la canasta básica, pues no ha tenido una baja en sus precios, la gente lo puede notar en sus costos diarios, en lo que gasta en la subsistencia, en su vida diaria, que los precios siguen subiendo de muchas maneras", estableció.

NO LES ALCANZA SU INGRESO

Ante este panorama, el empresario reconoció que el ingreso familiar de los duranguenses no está siendo suficiente.

"Prácticamente el dinero que se está percibiendo, que se percibía anteriormente no alcanza; esta es la referencia natural de nosotros al ver que pues las tasas de interés no han generado que bajen estos puntos porcentuales como lo están manifestando", indicó.

En tal sentido, explicó que, tomando como referencia los precios de los productos de la canasta básica, es posible observar que la inflación es superior a la que se informa.

"Básicamente seguimos igual, seguimos abajo del 10 por ciento, ni siquiera hemos tenido una referencia; llegamos, hay que eso sí aceptarlo, llegamos prácticamente a un 15 por ciento en algún momento porque pues la situación de Durango específicamente con el cierre de carreteras, con los riesgos de operación y de flujos de transporte de muchas áreas comerciales pues eleva mucho más, los costos; sin embargo, ahorita seguimos manejando números y cifras alrededor de entre nueve y el 10 por ciento de toda la canasta básica, de todos los precios en general", señaló.

E inclusive, expuso que hay productos cuyo costo se ha elevado en una mayor proporción. "Hemos visto incluso pues ya precios que se elevan a un 20 por ciento. Es mucho lo que se manifiesta ahorita en cuestión de colegiaturas o de artículos que no son indispensables, lo hemos visto en un aumento muy agresivo de precios, que esto es porque ya no alcanza para pagar las nóminas, porque ya no alcanza para pagar las rentas y pues el empresario al final de cuentas se ve obligado a aumentar los precios. Esto es lo que hace que el público en general, las familias, terminen pagándolo, pero seguimos alrededor de un 10 por ciento", mencionó.

De ahí que en la dinámica diaria de las familias la situación es complicada, sobre todo porque en Durango se percibe una falta de liquidez y esta inflación real que provoca que el ingreso por el trabajo diario que se realiza, sea insuficiente para adquirir lo que se requiere para vivir.