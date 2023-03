Conocer términos para concientizar la salud mental

Los avances científicos, la atención integral en el ser humano y haber pasado por una pandemia en los últimos años, ha ayudado a que cada vez más se hable de la importancia de la salud mental.

Esto tiene sus beneficios en el sentido de que muchas enfermedades mentales ya no pasan desapercibidas en las relaciones interpersonales y hay más información disponible en diferentes plataformas y canales de comunicación. Sin embargo, esto mismo hace que tanta información y términos neuronales se parezcan entre sí y terminen confundiéndose, como pasa con el trastorno, la condición y el síndrome.

La importancia no sólo radica en el significado de cada palabra, sino en el tratamiento que conlleva cada una de estas afecciones, de lo contrario, éste podría ser erróneo y por lo tanto afectar al paciente en cuestión.

“Hablando de la parte médica psiquiátrica, puede exacerbar los síntomas, provocar nuevos y en consecuencia impactar negativamente en la calidad de vida del paciente. En relación con el tratamiento psicoterapéutico, el mal diagnóstico puede provocar por una parte pérdida de tiempo que puede ser valioso en casos graves.

“Cuando el diagnóstico va más allá del tratamiento dentro del consultorio, como puede ser en el área educativa, puede generar estigmatización y un seguimiento inadecuado y en el proceso provocar riesgo y deserción escolar”, explica Iván Hernández Anaya, psicólogo con especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica.

El especialista asegura que la mejor manera de atender cualquier padecimiento es haciendo una pausa para describir detalladamente los síntomas al especialista y éste pueda indicar con más precisión de lo que se está hablando.

(Adobe Stock)

Trastorno

“Existen diferentes formas de entender la conceptualización de trastorno, pero definitivamente la que por consenso tiene mayor validez y fundamentación es el propuesto por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, el cual lo define como un conjunto de síntomas distintivos que causan malestar, discapacidad o riesgos que clínicamente pueden ser indicadores de riesgo para la salud de la persona”, explica Hernández.

En el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas padecen algún tipo de trastorno mental y hay muchos tipos de éstos.

Regularmente, este problema de salud mental se caracteriza por estar asociado a la angustia o incluso la discapacidad funcional de áreas importantes en la vida del individuo.

Los trastornos más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que según datos recopilados por la OMS aumentaron considerablemente durante la pandemia por Covid-19.

Al atenderlo, es necesario identificarlo como un trastorno psicológico “para poder destacar que el padecimiento no es propiamente biológico en su origen y se encuentra más en relación con la historia personal de quien se está evaluando o tratando en un proceso psicoterapéutico”.

Condición

“La definición más precisa es ‘condición de salud’, que es un término que puede referir a una enfermedad que puede ser aguda o crónica”, explica el especialista en salud mental.

Se usa esta palabra para aclarar que no es una enfermedad y es más bien transitorio y específico, como lo puede ser la ansiedad y el embarazo, que atiende aspectos específicos dependiendo de cada individuo.

Muchas veces se suele confundir con enfermedad, sin embargo, esto no es así, ya que una condición de salud también se caracteriza por tener conocimiento de su origen.

“Por ejemplo, la depresión como condición en el sentido de que cualquier trastorno puede tener o no depresión, al igual que la ansiedad. Aunque hay un Trastorno de ansiedad generalizado, no quiere decir que otro trastorno algunas veces no vaya a tener algún síntoma relacionado con la ansiedad”, aclara Hernández Anaya.

Síndrome

Aunque el trastorno puede tener muchas similitudes con el síndrome, éste último no tiene un causa específica de génesis y más bien pueden ser varias y no afectar el tratamiento.

“Dentro del ámbito psicológico podemos decir, que el síndrome aparece tras una determinada experiencia vital en la cual se produce una ligadura psíquica o mental, que le provoca reacciones emocionales, cognitivas y/o motoras que generan un déficit en la adaptación de la persona a su medio”, explica el psicoterapeuta.

El síndrome presenta un conjunto de síntomas que pueden variar o no con el paso del tiempo. Incluso se reconocen fácilmente, pero su origen se desconoce.

No en todos los casos se presentan alteraciones anatómicas y se suelen presentar variaciones con el paso del tiempo, al grado de que en algún momento pueden desaparecer.

La genética, el entorno social o incluso razones desconocidas pueden ser las causas del síndrome en cuestión.

Su tratamiento

Cada uno de los términos plantea una necesidad de atención específica y un grado de seguimiento y tratamiento correspondiente, que ayuda a la condición, el trastorno o el síndrome.

Un tratamiento derivado de un mal diagnóstico puede exacerbar los síntomas, provocar nuevos e impactar negativamente la calidad de vida del paciente.

“En relación con el tratamiento psicoterapéutico, el mal diagnóstico puede provocar, por una parte, pérdida de tiempo que puede ser valioso en casos graves, cuando el diagnóstico va más allá del tratamiento dentro del consultorio. Como puede ser en el área educativa, puede generar estigmatización y un seguimiento inadecuado”, expone Hernández Anaya.

(Adobe Stock)

Algunos trastornos

- Uno de los trastornos identificados es la ansiedad, que se caracteriza por el miedo y la preocupación excesiva de la persona. Existen varios tipos como el Trastorno de ansiedad generalizada, Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social y de ansiedad de separación.

- El Trastorno bipolar se caracteriza por sus episodios depresivos (donde experimentan tristeza, sensación de vacío, irritabilidad) que se alternan con períodos de síntomas maníacos (euforia, mucha energía, pensamientos acelerados, mayor autoestima y otros síntomas).

- El Trastorno de estrés postraumático surge cuando el individuo estuvo expuesto a un suceso o serie de sucesos amenazantes u horribles para él o ella. Esto le hace revivir los sucesos con recuerdos intrusivos o pesadillas y surgen aunque trate de evitar estos pensamientos que muchas veces pueden durar semanas, causando una discapacidad funcional en la persona.

- El Trastorno de conducta, también conocido como el Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial se caracterizan porque la persona tiende a tener comportamientos que desafían al contexto y violan los derechos de los demás, así como las reglas o normas establecidas por las leyes.