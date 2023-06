Conoce las nominaciones del premio Ariel 2023; lideran las mujeres

El poder femenino a todo lo que da, durante las nominaciones al premio Ariel, máximo reconocimiento al cine mexicano, en donde las mujeres lideran las categorías de Película y Dirección, ocupando cuatro de los cinco lugares designados.

Como Mejor Película se encuentran El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella; La caída, dirigida por Lucía Puenzo y Huesera, ópera prima de Michelle Garza Cervera, las cuales repiten en mejor Dirección.

La civil, de Teodora Mihabi, completa la máxima categoría, mientras que en dirección se suma Natalia Beristáin gracias a su trabajo en Ruido, filme que aborda el tema de los desaparecidos.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, completa ambas categorías, siendo el único hombre en ellas.

La ceremonia del Ariel 2023 se realizará en septiembre próximo en Guadalajara, siendo la primera vez, en más de seis décadas de existencia, que deja la Ciudad de México.

La presencia mayoritaria femenina también se extendió a categorías como Fotografía, Guion, Ópera Prima y Revelación.

Mientras en Fotografía tres de los cinco lugares son para mujeres, Claudia Becerril (El norte sobre el vacío), Dariela Ludlow (Ruido) y Nur Rubio (Huesera); en Ópera Prima la cifra se elevó a cuatro de cinco candidatas, con Manto de gemas, de Natalia López; Pedro, de Liora Spilk; Trigal, de Anabel Caso y Huesera, de Michelle Garza Cervera.

En Revelación Actoral, la votación de la Academia dio un sitio a Emilia Berjón por Trigal; Isabel Luna, por Huesera, y Déja Ebergengi por La caída, junto a Diego Armando Lara, por El reino de Dios, y el actor natural Eustacio Ascacio por Zapatos rojos.

La categoría a Mejor Actriz será un choque de trenes: Arcelia Ramírez (La civil), Karla Souza (La caída), Natalia Solián (Huesera), Julieta Egurrola (Ruido) y la recién fallecida Martha Aura (Coraje).

Y en la de Actor habrá viejos conocidos que ya lo han obtenido como Daniel Giménez Cacho (Bardo) y Hernán Mendoza (La caída) o estado nominado como Alvaro Guerrero (La civil). Gerardo Trejo por Luna, por su labor en "El norte sobre el vacío" y Cuauhtli Jiménez, por Finlandia, completan la categoría.

En Documental están Cartas a distancia, de Juan Carlos Rulfo; Dioses de México, de Helmut Dosantos; Teorema de tiempo, de Andrés Kaiser; Users, de Natalia Almada, y Home is somewhere else, quien también opta en película de animación con "Águila y Jaguar: los guerreros legendarios".

Como Película Iberoamericana fueron nominadas Argentina, 1985 (Argentina), As bestas (España), Carajito (República Dominicana), Los reyes del mundo (Colombia) y 1976 (Chile).