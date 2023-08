Conoce la historia de Lola, la abuelita que cautivó en el baile de Chicos de Barrio en Cuencamé

Hace unos días, se viralizó en redes un video en donde se aprecia a una abuelita bailar en el escenario junto a Chicos de Barrio el tema La Lola.

El prendido momento ocurrió en Cuencamé, Durango, en donde se desarrolló su tradicional feria que incluyó a artistas como Ángeles Negros, Marco Flores y el grupo encabezado por Dimas Maciel.

El medio digital, Comunicadores Unidos Cuencamé, entrevistó a la señora cuyo nombre o mote es justamente Lola, de ahí que no resistiera la invitación de Dimas a bailar cuando sonó dicha melodía.

“Yo me dejo querer por los Chicos de Barrio, Dimas es padrino de una hija mía que ahora vive en Chicago. Cada vez que viene a Cuencamé yo tengo que participar y prender a la gente. Disfrutamos de un show hermoso, mi Cuencamé se merece eso y más. Desgraciadamente, ya estoy viejita, pero tengo un ánimo hermoso”, comentó contenta al citado medio.

Doña Lola es de Zacatecas y cada año va la Feria de Cuencamé, en donde lleva sus juegos conocidos como “futbolitos”. Mencionó que cuando muera quiere que la entierren en esta ciudad de Durango y que forma parte de la Comarca Lagunera.

“Vengo a Cuencamé y no me quiero ir, aunque haga calor. Qué París, qué Acapulco, qué Londres, vengan a Cuencamé pa’ que vean. Les doy las gracias a todas las personas que hicieron publicaciones a favor mío. Ande como ande voy a ir siempre a bailar con Chicos de Barrio”, expresó a Comunicadores Unidos Cuencamé y añadió que pese a que tiene sus rodillas operadas, ella seguirá bailando cumbia.

Un caso similar ocurrió en mayo de 2022 en Torreón, cuando la “abue”, María Luis López Cortés bailó en la Plaza Mayor los temas de Julión Álvarez, quien se presentó en ese sitio como parte de los festejos del Día de la Madre.

"Ande cómo baile con Julión, la pasé muy bien. Esa noche no encontraba taxi, y entonces una patrulla me vio y los agentes me trajeron hasta mi casa", platicó a El Siglo de Torreón.

Compartió que vivía en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio, pero se enamoró, "me casé y desde hace muchos años vivo en 'Jacaranchos' (Jacarandas de Torreón)", dijo entre risas.

La señora aprovechó para mandarle un saludo a su familia y a sus seres queridos que radican en Estados Unidos les exclamó: "!Para que vean que su mamá sí puede!".