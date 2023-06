Conoce la evolución del Kpop con estas cinco agrupaciones que han hecho historia

El alcance del Kpop es un fenómeno digno de estudio. La música coreana ha llegado a cada rincón del mundo y ha generado un cruce de culturas a través de la música que tiene a más de uno atónito. Hoy, la banda más conocida en el mundo entero es BTS. Sin embargo, hay otras agrupaciones que se vienen abriendo paso a base de talento y espectacularidad.

El movimiento comenzó en los años noventa. En la carrera por el desarrollo electrónico y tecnológico, también se enfocaron en la industria de la música y apostaron a las "boy bands", un fenómeno que hacía delirar al público y comprar discos, muchos discos.

Haciendo un repaso por la historia del K-Pop, hay gran cantidad de bandas que dejaron su huella. Un recuento por algunas de ellas:

H.O.T (eichioti en Corea)

Es la primera banda de K-Pop, conformada por cinco miembros elegidos por el productor Lee Soo Man. Hicieron su debut con We Hate All kind of Violence en 1996. Su éxito no se quedó solamente en Corea, sino que llegó también a China y Taiwán.

Shinhwa

Una banda, que traducida al español se llama mito o leyenda, es de las reconocidas bandas que se ubican entre la primera y segunda generación del K-Pop. Debutó en 1998 con el lanzamiento de su primer sencillo, The Solver. La agrupación ha tenido varios éxitos que han sido replicados por otras bandas en forma de covers. Algunas de esas son 4Minute, Seventeen, Gfriend, B.A.P. y SHINee con la canción Wild eyes. Esta canción se hizo famosa, ya que uno de los integrantes de la banda estaba lesionado y por ello idearon una coreografía con sillas para que pudiera participar.

BigBang

Es una banda que comenzó a sonar en 2006 con cinco integrantes: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Seungri y Daesung. Su primer éxito, Lies, ganó el premio a canción del año en los Mnet Asian Musica Awards, unos premios surcoreanos de música presentados anualmente. Pese a que la agrupación se vio envuelta en varios escándalos y se ausentaron por varios años, en 2022 anunciaron su regreso con nueva música.

Twice

Un grupo de nueve chicas creadas por el programa Sixteen que debutó en 2015 con su mini álbum The Story Begins y se convirtieron en las primeras artistas surcoreanas en tener el disco más vendido en dicho país. Además, se convirtió en el primer grupo femenino de K-Pop en obtener una certificación platino con una canción en japonés por la Recording Industry Association of Japan.

BTS

Formados en 2010, BTS ha llegado hasta la Casa Blanca, es decir, 12 años después. El grupo está compuesto por siete integrantes que escriben y producen la mayor parte de su música. Han hecho colaboraciones con artistas estadounidenses como Coldplay, Chainsmoker, Jason Derulo, Sía, Hasley y Nicki Minaj, por nombrar algunos.