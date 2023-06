Conoce a los protagonistas del musical Once Upon a One More Time con canciones de Britney Spears

Actuar en un musical de cuento de hadas con canciones de la Princesa del Pop puede ser mágico y a la vez imponente. Así es como Justin Guarini y Briga Heelan, quienes protagonizan Once Upon a One More Time, ven sus papeles en la obra con canciones de Britney Spears.

El musical debutó en Shakespeare Theatre Company en Washington en 2021 y ahora está en Broadway, donde Heelan y Guarini han retomado sus papeles de Cenicienta y Príncipe azul.

En un día reciente con dos funciones, fanáticos de todas las edades vestían atuendos con temática de Britney y esperaban a tomar sus asientos en el teatro. Ambos actores saben muy bien que los fans dedicados de Spears tienen grandes expectativas.

Guarini, quien fue finalista de la primera temporada de American Idol, dijo que la música de Spears le recuerda los “momentos emblemáticos de crecer”. Así que honrar a la Princesa del Pop fue “un gran honor” para él, por la oportunidad de compartir “la alegría y la diversión que ha creado para millones de personas en todo el mundo”.

Como veterano de los escenarios de Broadway, con siete espectáculos en su haber, Guarini aún encuentra que la línea entre el artista y el fan es un poco más desafiante en este caso. Y también su coprotagonista.

Heelan, quien protagonizó la comedia Great News”está haciendo su debut en Broadway. Autoproclamada fan incondicional de Britney, dice que su misión para cada noche es “hacer justicia a su espíritu”.

“Quieres asegurarte de que se infiltra en cada rincón y grieta de lo que estás haciendo. Y todos hemos trabajado muy duro para que eso sea una realidad”, dijo Heelan.

La actriz espera que Spears asista algún día a ver la obra, pero también admite que estaría nerviosa. “Es demasiado emocionante”, dijo Heelan.

Y esa emoción también se puede sentir desde el escenario, pues la obra es, de acuerdo con Guarini, una fiesta sin parar, diferente a todo lo que ha hecho antes.

El actor dijo que ve al público “moviéndose en sus asientos, bailando con ritmo, pasándola bien” y escucha “suspiros de alegría y reconocimiento cuando escuchan una canción que aman colocada de una manera que ellos no esperaban”.

Once Upon a One More Time no es el único espectáculo de Broadway con canciones de Spears. La nominada al Tony “& Juliet” también incluye algunos de sus temas como Baby One More Time y Oops... I Did It Again.