Conforman Colegiado en apoyo a alumnos vulnerables

Se llevó a cabo la presentación del colectivo Colegiado Magisterial, conformado por un grupo de docentes que buscan ser el vínculo entre los alumnos en condiciones vulnerables, quienes no tienen acceso a una mejor educación, con instituciones educativas, de la sociedad civil, de organismo, que pudieran sumarse para mejorar sus condiciones de aprendizaje.

"Somos un grupo de amigos, de 15 amigos que nos hemos reunido, somos docentes, somos profesores en educación que hemos visto la necesidad que hay en los grupos vulnerables, así como todas las barreras de aprendizaje que existen, nos hemos juntado y hemos decidido organizarnos como un colectivo que tiene una misión principal, que es construir un puente, un vínculo entre el grupo vulnerable y todas aquellas instituciones, sociedad en general, Secretaría de Educación Pública, iniciativa privada, para poder de alguna forma compartir y ayudar y reducir al máximo lo que se pueda, esas barreras que impiden a este grupo vulnerable ir avanzando en su educación", explicó Francisco Monreal, integrante del Colegiado Magisterial.

Discapacidad visual, auditiva, síndrome de Down, autismo y otras condiciones, fueron detectados como posibles barreras, que de no atenderse, podrían mermar la calidad de la educación en los menores.

El grupo de docentes, detectó a 1,700 estudiantes como un primer grupo a atender y que presentan diversas condiciones, que van desde una discapacidad hasta la falta de recursos para tener una buena alimentación.

"Tenemos detectados alrededor de 1,700, están registrados, son menores de educación básica y que estamos incluyendo a niñas y niños que tienen ceguera, que tienen alguna discapacidad auditiva, que tienen síndrome de Down, pero también que tienen algún trastorno del espectro autista, de déficit de atención y que requieren ser medicados, muchas de las veces estos niños, que sus familias viven en las condiciones que no pueden tener recursos necesarios para apoyar a sus hijos… Están inscritos en la escuela, sabemos que hay más, que no están estudiando, pero ahorita por lo pronto queremos avanzar, queremos cumplir con una población", explicó Monreal.

Pero además de atender a los alumnos, el Colegiado busca también capacitar a los docentes que así lo soliciten.

"En el equipo habemos gente muy preparada, hay personas especialistas en temas como lectura, en temas de inclusión, en temas de investigación, en temas de metodología de enseñanza y queremos ponerlo al servicio de la población y de los maestros; también tenemos contactos de capacitadores a nivel nacional e internacional que también se quieren sumar al proyecto", detalló.

Los interesados podrán tener contacto con el colectivo a través de la red social Facebook, para conocer a detalle el trabajo que recién comienzan.