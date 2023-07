Conductor de La Casa de los Famosos México sorprende al llegar en ambulancia

Mauricio Garza sorprendió al público al llegar a La Casa de los Famosos México en una ambulancia.

Durante la pregala del reality de Televisa- Univisión ocurrió algo bastante inusual, luego de que las pantallas comenzaran a grabar la llegada de una ambulancia, mientras que Cecilia Galliano se encontraba conduciendo la ceremonia.

Esta imagen provocó no solo la sorpresa de los espectadores, sino también de la conductora argentina, quien, al ver bajar a un paramédico no dudó en preguntarle qué pasaba; sin embargo, nadie le contestaba, no fue hasta que vio a Mauricio siendo bajado en una camilla que ahora su preocupación se situó en él, preguntándole que le había pasado.

Ante esta ola de cuestionamientos, Mauricia Garza no dudó en responder: “Ya volví, estoy aquí, el público dijo que me habían cancelado, pero ya saben que nadie me corrió y por eso estoy aquí”.

Y es que, cabe destacar que hace un par de días, Mauricio Garza estuvo en el centro de la controversia luego de revelar a Raquel Bigorra como la eliminada, cuando esta todavía ni siquiera había sido anunciada.

Tras esto, en los días posteriores, el conductor dejó de aparecer en los programas, por lo que muchos llegaron a creer que lo habían "corrido" por revelar le nombre de Raquel sin haberlo anunciado aún.