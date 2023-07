Condicionan liberación de documentos con pago

Un total de dos denuncias se han recibido en la Secretaría de Educación del Estado de Durango de escuelas primarias y/o secundarias, donde condicionan la liberación de documentos a los egresados al pago de una cuota.

Rolando Cruz García, subsecretario de Educación Básica de la SEED, reconoció que han tenido conocimiento de varios casos donde los directores de diferentes escuelas condicionan la entrega de la documentación a sus egresados al pago de una cuota económica.

"Eso no está autorizado por ninguna autoridad, de mí depende toda la educación básica, y les aseguro que no pueden condicionar la entrega ni de certificados ni de papelería de niños a cambio de una cuota, no está autorizado", aseveró.

Aunque reiteró que tiene conocimiento de que sucede, dejó en claro que a la SEED sólo han llegado dos denuncias y en ambas se mandó llamar a los directores a los cuales se les hizo una llamada de atención y se dio instrucciones para que entreguen la documentación de sus alumnos.

Son dos casos de denuncias, pero sí ha escuchado de más casos donde piden 200 pesos para liberar la papelería, pero la gente no hace su denuncia y en muchas ocasiones prefieren pagar lo que se les pide.

El subsecretario de Educación Básica dijo que, a parte de la llamada de atención, se da un seguimiento para evitar que el director le vuelva a solicitar cuota a otros padres de familia.

Lo que sí está aprobado, aclaró el funcionario educativo, es la cuota escolar que suele pedirse al inicio del ciclo, pero ésta tampoco es obligatoria, es voluntaria, pero la SEED ha autorizado que en las escuelas se solicite a los padres de familia la cuota para quien quiera hacerla.

Pero igual estarán al pendiente en el arranque del ciclo escolar para evitar que los directores quieran hacer obligatoria esta cuota de inscripción.

Igual, si se registra una denuncia se mandará llamar al director para hacerle un exhorto y se enviará personal a darle seguimiento para evitar que se siga obligando a otros padres a pagar la cuota.