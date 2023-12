Condenan a hombre que escupió e insultó a su vecino

Edward Mathews, de 47 años, fue sentenciado a ocho años de prisión el viernes por cuatro cargos de intimidación parcial y un cargo de posesión de una sustancia controlada y peligrosa con intención de distribuirla.

El sujeto lloró ante el tribunal el viernes después de ser sentenciado a ocho años de prisión por abusar racialmente de sus vecinos afroestadounidenses.

Se volvió viral en julio de 2021 cuando se lo vio lanzando insultos raciales a un vecino negro y escupiéndole, recordó el tabloide británico Daily Mail.

Más tarde se supo que Mathews había aterrorizado durante años a los afroestadounidenses que vivían en el condominio Essex Palace en Mount Laurel.

Las víctimas contaron cómo Mathews había disparado perdigones contra sus autos, los había llamado "monos", había puesto heces en sus propiedades y les había enviado correos electrónicos y cartas amenazantes.

El viernes, Mathews, encadenado y esposado, vestido con un conjunto naranja, se disculpó por "mis palabras insensibles e irrespetuosas en el pasado", informó el Philadelphia Inquirer .

"Cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro", dijo en su declaración ante el tribunal mientras estaba esposado y con grilletes. "Quiero comprometerme a reconstruir la comunidad".

"Sus acciones seguirán siendo para siempre una pesadilla del miedo y la ansiedad que me infligió", escribió en un comunicado la ex vecina de Mathews, Denise Brown. "Estoy constantemente mirando por encima del hombro y no confío en nadie".

Se informó que Mathews afirmó que estaba borracho durante una agresión verbal.

La afirmación fue respaldada por su ahora ex esposa, Shannon Schwartzhoff, quien le dijo al Daily Mail en 2021 que su exmarido tenía "muchos de sus mejores amigos negros". Schwartzhoff solicitó el divorcio y vendió su casa.

El juez Gerard H. Breland también ordenó a Mathews pagar 4 mil 408 dólares en restitución y someterse a un entrenamiento de sensibilidad racial en prisión.