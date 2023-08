Concluye curso de verano 'Somos Guerreros Pronnif 2023'

Luego de cuatro semanas y con la intención de crear espacios de sano esparcimiento durante este período vacacional de verano, se dio por terminado el curso “Somos Guerreros Pronnif 2023” con la participación de 1,100 menores de seis diferentes sedes.

Torreón, Matamoros, Parras, San Buenaventura, Sabinas, Nava y Zaragoza, fueron los municipios en donde se desarrollaron las diferentes actividades dirigidas a niños de los 7 a los 14 años de edad, y fue en Torreón donde se llevó a cabo la ceremonia de clausura.

En el evento de clausura estuvieron presentes, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, así como Manyra Hernández Sabag, directora ejecutiva del Club Santos Laguna y María Leticia Sáchez Campos, procuradora Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia.

En Torreón se llevó a cabo la ceremonia de clausura.

“Después de 4 semanas donde el gobierno del Estado a través de la Pronnif y el Instituto Estatal del Deporte en conjunto con el Club Santos, llevamos a cabo un curso de verano 2023, por sexto año consecutivo toda la administración de nuestro señor gobernador, tuvimos a bien llevar a cabo estos cursos de verano, en donde el objetivo era trabajar todo el desarrollo integral, de las niñas, niños y adolescentes a través del deporte, la cultura, actividades recreativas”, detalló la titular de la Pronnif.

Explicó que este tipo de espacios, se ofrecen para evitar que los menores sean víctimas de omisiones de cuidados, ya que si bien aún se encuentran de vacaciones, la mayoría de los padres de familia, no.

“Entonces nos dimos a la tarea de crear lugares seguros, lugares de sano esparcimiento, lugares donde ellos pudieran practicar algún deporte, aprendiendo nuevas disciplinas y que mejor de la mano del Club Santos. El club nos mandó entrenadores de su centro de formación a las seis sedes… Alrededor de 1,100 niños durante estas 4 semanas de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, con el calorcito y todo, estuvieron haciendo deporte, salidas al cine, salidas a museos, todo esto muy apoyados por estos alcaldes de esos 6 municipios”, dijo la funcionaria del estado.

Torreón, Matamoros, Parras, San Buenaventura, Sabinas, Nava y Zaragoza, fueron los municipios en donde se desarrollaron las diferentes actividades.

Insistió en que el propósito era evitar que los menores fueran víctimas de omisiones.

“Buscamos que nuestro número de omisiones de cuidados (no suban), que como sabemos durante vacaciones los papás siguen trabajando y en ocasiones no tienen quién les cuide a sus hijos, y muchas veces no tienen el recurso para meterlos a un curso de verano por las mañanas, no tienen el apoyo del cuidado debido, entonces nos entran reportes de: niños solos en casa, en calles, niños haciendo una conducta no adecuada en la vía pública. Entonces nos dimos a la tarea, y apoyar a la sociedad en crear estos espacios durante ciertas horas ellos pudieran estar muy bien cuidados con nosotros”.

El curso no tuvo costo alguno y fue un mes antes que se lanzó la convocatoria en busca de los interesados.

“Tuvimos un éxito rotundo. Clausuramos con las seis sedes, se trasladaron, vienen niños desde la madrugada viajando con tal de conocer el estadio, de estar en la clausura con el gobernador y pues también conocieron a los jugadores, porque tocó la suerte de que iban saliendo los jugadores”, comentó Sánchez Campos.