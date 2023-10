Conagua asegura 70 % de avance en ASL

El director de Conagua aseguró ante la Cámara de Diputados que las obras dentro del proyecto de Agua Saludable para La Laguna tienen un avance del 70 por ciento y que se comenzará a abastecer agua de calidad a la región a inicios del próximo año.

Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostuvo una reunión de trabajo con la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados, en la que habló sobre los 15 proyectos prioritarios que tiene la dependencia, entre los cuales, destacó Agua Saludable.

Ante los legisladores, el funcionario aseguró que el avance de las obras es de 70 por ciento y que operará para el comienzo de 2024.

Señaló que el abasto de agua potable de calidad adecuada será alcanzado con el proyecto Agua Saludable, que permitirá sustituir el agua actual con superficial, de muy buena calidad. Expuso que este proyecto, que incluye una potabilizadora, involucra una inversión de más de 14 mil 790 millones de pesos y beneficiará a cerca de un millón 600 mil habitantes de la Comarca Lagunera.

Cabe señalar que la oficina regional no ha proporcionado información desde hace dos meses sobre el estado que guardan las obras federales, por lo que la última cifra que se tiene reportada ante el comité de obras fue de 30 por ciento. Eduardo Aarón Fuentes Silva, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, explicó entonces que en junio se manejaba un avance de 30 por ciento pero que no era el mismo, pues ya sería del 50 por ciento; sin embargo, les agregaron objetivos y compromisos que originalmente no llevaría a cabo la Conagua sino los estados de Coahuila y Durango. En este sentido, dijo que a finales de este año ya se comenzará a repartir agua a la población de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.