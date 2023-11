Con paso de migrantes en Durango, aumentan reportes de personas desaparecidas

El paso de migrantes por el país ha impactado en el estado de Durango, incrementando los reportes de personas desaparecidas o no localizadas en los últimos tres meses.

Carlos Burciaga Rosales, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Durango, informó que este fenómeno se ha dado en prácticamente en todos los estados que registran el paso de migrantes que buscan llegar a la frontera para cruzar a los Estados Unidos.

“Nos ha subido un poco a nivel nacional por el tema de los migrantes, es un tema sensible y que ha estado en aumento de personas que han reportado como desaparecidas y no localizadas”, dijo.

Por fortuna, según comentó, la mayoría de las personas reportadas han sido localizadas en la entidad. “Vieron la nota de una familia colombiana que desapareció dentro de los límites de Durango y Zacatecas, pero bueno, afortunadamente es que ya aparecieron, la preocupación era porque traían a tres menores de 4, 5 y 6 años”, comentó el funcionario del estado.

Son precisamente los casos de extranjeros no localizados los que se han incrementado en los últimos meses.

“Prácticamente sí, es lo que nos ha aumentado el número, no ha sido otro aspecto. Yo creo que cerca de unas 80 a 90 personas en los últimos a dos o tres meses, nos baja el índice, porque los localizan. Yo creo que en todos los estados, que en las entidades, sobre todo de mayor población”, explicó Burciaga.

Negó que se tenga reporte de desapariciones forzadas en Durango.

“Durango es de las cinco entidades que tenemos, derivado a la seguridad, no tenemos un índice alto de desapariciones más bien ha sido personas que no se localizan,prácticamente jóvenes que no se localizan en horas, afortunadamente aparecen”, detalló.

Aunque comentó que tanto en la capital del estado como en La Laguna, se tienen activo un operativo de búsqueda de personas.

“Tenemos un operativo en coordinación con Fiscalía (del Estado) de cerca de 7 personas, en Durango y aquí en La Laguna un operativo de 2 ó 3 personas, sus familiares los buscan”.