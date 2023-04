Con miedo, pieden justicia en Ramos Arizpe; adulto mayor se debate entre la vida y la muerte tras agresión

Este jueves, familiares de Don Rogelio acudieron a protestar a las instalaciones del Ministerio Público de Ramos Arizpe, luego de que el día anterior fuera puesto en libertad uno de los agresores de Rogelio, quien además de resultar con graves lesiones, fue mutilado de uno de sus oídos.

“Tenemos 105 horas en las que sujetos llegaron sin motivo al domicilio de personas de la tercera edad para golpearlos brutalmente y a hacer destrozos al domicilio y al automóvil, son 105 horas donde no podemos creer la gravedad de las lesiones ocasionadas a un adulto mayor de 68 años de edad”, manifestó el hijo de Don Rogelio, quien se debate entre la vida y la muerte en un nosocomio al norte de Saltillo.

Y es que a pesar de las pruebas, de los testimonios de vecinos, de la denuncia que se interpuso en contra de Darío David alias “El Chavo”, a quien se identificó plenamente como uno de los agresores, esto no fue suficiente para las autoridades de Ramos Arizpe, quienes lo dejaron en libertad.

“Son 105 horas donde nos preguntamos que tipo de personas son capaces de cortarle una parte de su cuerpo a una persona que no le hace nada a nadie, a una persona honrada, que a pesar de su edad sigue buscando que llevar de comer a su familia”, señaló.

Por lo anterior, pidieron justicia, pues esta situación definitivamente no solo dejó marcado a su padre, marcó a toda la familia, por lo que exigió justicia así como protección tanto para la familia como para los vecinos, pues en la actualidad tiene miedo de dormir.

“Exigimos que den con todos los responsables, exigimos que todas esas personas culpables paguen por lo que hicieron, y no vuelvan a cometer actos como este, actos que terminan con la paz y tranquilidad de familias productivas, nos han robado una paz y una tranquilidad que jamás va a regresar”, afirmó.

Recordó que fue el pasado sábado 22 de abril en la calle Arroyo del Rincón en la colonia Manantiales del Valle, donde se llevaba a cabo una reunión familiar, y hasta donde acudieron al menos 15 personas quienes a unas casas estarían llevando a cabo un ritual a la Santa Muerte, a bordo de un Chevrolet Aveo color gris y un Chevrolet Chevy Monza.

Además de “El Chavo”, también se identificó al padre de este y el cual es apodado como “El Huevo”, y otro más como el “El Diablo”, responsables de lo ocurrido y los cuales siguen prófugos y sin ninguna orden de aprehensión de por medio.

La camioneta que se encontraba al exterior del domicilio fue destruida, los cristales de la casa, tanto de planta baja como del segundo piso los quebraron con piedras.

“Aun así, sacaron a mi padre de la casa, porque dos personas ingresaron a la cochera, tenemos portón, ingresaron a la cochera y querían ingresar hasta la casa. Golpearon brutalmente a mi papá, lo sacaron en varias ocasiones gritaban que lo mataran, uno le dijo al otro que si ya lo habían matado, y el otro decía que ya quedó, estaba mi papá tirado en la carretera. Ain así no llenaron y le cortaron parte de su oído y lo dejaron tirado”, expuso.

En la actualidad, su podre continúa internado en un hospital al norte de Saltillo, fue suturado en el labio, pare inferior del ojo, y al practicarle unos estudios detectaron que su cerebro esta inflamado, además de no poder hablar bien, su oído no se pudo recuperar, y a la fecha no se puede levantar de la cama.

Por tal motivo, piden a las autoridades justicia, que reingresen a los que liberaron, y que todos los responsables sean puestos tras las rejas.