Con lugar: el ligue en tiempos de Grindr

La manera en que las personas se relacionan hoy en día es muy distinta a lo que ocurría hace veinte años. El mundo ha cambiado de manera constante, la tecnología da saltos abruptos y abarca cada vez más ámbitos diferentes, incluido el “ligue”.

La comunidad LGBT+, principalmente el sector gay, cambió por completo con la llegada de Grindr, una aplicación de citas. A diferencia de otras similares como Bumble o Tinder, su finalidad no es encontrar el amor (aunque no se descarta la posibilidad), sino tener encuentros sexuales al momento.

Aunque han existido plataformas similares como Hornet, Manhunt y Scruff, por mencionar algunas, la realidad es que el impacto de Grindr en la cultura LGBT+ es mayor. Desde su lanzamiento en 2009, hasta la fecha, sigue siendo utilizada ampliamente, con todo y la polémica a su alrededor. Actualmente está disponible en 192 países y, hasta 2021, contaba con aproximadamente 11 millones de usuarios mensualmente.

En 2019 se descubrió que la información personal de miles de estadounidenses había sido compartida con personal de Beijing, incluyendo mensajes privados y estatus de VIH.

La aplicación está destinada a hombres homosexuales y bisexuales, aunque no impide la entrada a personas trans y, por qué no, a los curiosos.

Grindr ofrece a los usuarios la opción de localizar a posibles parejas con determinadas características para después comunicarse con ellas. Permite filtrar la búsqueda por edad, rol sexual y estado de VIH, así como colocar una descripción donde se especifiquen otros detalles.

La interfaz muestra los perfiles resultantes de la búsqueda en forma de un mosaico donde se pueden ver las fotografías de los otros usuarios, su nombre, edad y cercanía geográfica. Brinda la posibilidad de chatear, enviar imágenes y compartir la ubicación exacta. Está disponible tanto para iOS como Android.

Hay una versión gratuita con limitaciones, aunque existen paquetes de pago con los que se obtienen beneficios, como el de acceder a más perfiles sin importar la distancia.

Grindr fue fundada por el israelí Joel Simkhai y lanzada al mercado el 25 de marzo de 2009. En un principio estaba solamente disponible para iPhone 3G, pero en 2010 se extendió a los dispositivos Blackberry y en 2011 se pudo usar en Android. Para 2012 ya contaba con cuatro millones de usuarios registrados.

Crédito: Alamy

En 2016 fue adquirida por Kunlun Tech Co Ltd, una empresa china que desarrolla videojuegos, por 93 millones de dólares. Cuatro años después fue vendida a la compañía estadounidense San Vicente Acquisition Partners por 608 millones, luego de que el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUs, por sus siglas en inglés) alegara que la posesión de Grindr por parte de la firma oriental representaba una amenaza a la seguridad nacional, pues los datos de sus 27 millones de usuarios estaban en riesgo de caer en manos del gobierno chino. De hecho, en 2019 se descubrió que la información personal de miles de estadounidenses había sido compartida con personal de Beijing, incluyendo mensajes privados y estatus de VIH.

IMPACTO EN LA CULTURA POP

El impacto cultural de Grindr y otras aplicaciones de ligue gay es tan importante que ha sido referenciado en medios masivos.

Grindr se aventuró a lanzar Bridesman, una mini serie web en su canal de Youtube. Esta comedia sigue la vida de Terry, un hombre de honor que intenta robar al futuro esposo de su amiga Judith antes de que la pareja haga sus votos. La serie fue creada por John Onieal, quien la dirige con Julian Buchan. En su elenco cuenta con la presencia de Jimmy Fowlie, Sydnee Washington, Shannon DeVido, Cristal Porter-Bazemore y Calvin Seabrooks.

Asimismo, existe una serie mexicana llamada Con lugar, cuyo nombre hace referencia a la carta de presentación usada por muchos en su perfil de Grindr cuando desean invitar a alguien a su casa y tener intimidad. La serie explora la vida de un joven llamado Aaron, originario de provincia pero que vive en Ciudad de México, mostrando sus desventuras en medio de un mundo en el que ligar es cada día más complicado.

El protagonista tiene que lidiar con el uso de aplicaciones de citas, los estándares de belleza, la sexualidad cada vez más abierta y, al mismo tiempo, encontrarse a sí mismo. El guion fue escrito por Omar Flores Sarabia y Sadyel Almazán; actúan Andrés B. Durán, Joan Kuri y Gerardo Velázquez. Esta producción mexicana independiente se encuentra disponible en YouTube.

Crédito: gruposmedia.com

El tema de las aplicaciones de citas LGBT+ también está presente en el teatro. La obra española Grindr, el musical, por ejemplo, ha sido puesta en escena en México en dos ocasiones: la primera en 2018 como Grindr, el show, y la segunda a partir de 2022 como Grindr, el musical, a la cual se puede asistir en el Teatro de la República, en Ciudad de México.

La obra muestra, desde un punto de vista satírico y crítico, los estereotipos gay. Es una comedia que provoca y que, sin tapujos, expone los tabúes existentes en la diversidad sexual. Se trata de un show lleno de música y diversión bajo la dirección de Salvador Nuñez y Jacobo Toledo.

UN LUGAR PROPICIO PARA EL CRIMEN

La aplicación se ha convertido en un refugio para quienes buscan mantener relaciones sexuales de manera discreta, pues utilizan perfiles anónimos. Sin embargo, esto puede convertirse en un riesgo, puesto que algunos usuarios terminan por darse cuenta de que la persona con la que estaban hablando no es quien ellos pensaban.

"Un casado me habló por privado y me pidió acostarme con su mujer. Me ofreció también dinero a cambio de tener intimidad con él."

Es por esto que Grindr también ha terminado por usarse para cometer crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT+ alrededor del mundo. En 2022, medios de Colombia reportaron que autoridades locales habían registrado casos de ataques y asesinatos en los que las víctimas fueron contactadas a través de la aplicación.

Apenas en febrero de este año, El País publicó un texto en el que informa sobre un grupo de “turistas” que habían llegado a España con la intención de cometer crímenes a través de esta plataforma digital. El caso llamó la atención de las autoridades locales después de varios reportes en los que hombres jóvenes señalaban que habían acudido a citas en las que terminaron drogados, robados y, en algunos casos, abusados sexualmente. El portal español de noticias aclara que la banda criminal se hacía llamar Activo XL en el perfil de la aplicación.

En Estados Unidos, a principios de 2020, Telemundo informó sobre un caso escalofriante en Michigan, en el que un estilista de 25 años, identificado como Kevin Bacon, acudió a la casa de un hombre al que conoció por Grindr, pues quería pasar la noche antes de Navidad en compañía. Aunque el joven supuestamente envió mensajes a su compañero de piso en los que aseguró que la estaba pasando bien, en realidad nunca salió del lugar.

Mark Latunski ingresando a juicio tras haber confesado ser autor del homicidio de un joven homosexual a quien contactó a través de Grindr. Crédito: M Live / Jake May

El 28 de diciembre de ese año, las autoridades acudieron al domicilio del hombre con el que Kevin se había citado. El joven estaba colgado de una viga, atado de los tobillos y sin ropa. El responsable, Mark Latunski, confesó haberlo asesinado a puñaladas; sin embargo, lo que más sorprendió es que fue un caso de canibalismo.

México no se queda atrás. En 2018, las autoridades de la capital detuvieron a un hombre de 37 años identificado como El Gotero. De acuerdo con los reportes policiacos, en siete ocasiones se valió de la aplicación de citas para robar. Contactaba a sus víctimas a través de ella y, una vez que acudía a sus hogares, las drogaba hasta hacerlas perder el conocimiento para robar sus pertenencias.

HISTORIAS DE GRINDR

A continuación se muestra el testimonio de usuarios de la Comarca Lagunera, quienes expusieron, de manera anónima, algunas situaciones que han vivido a través de la aplicación. Las experiencias, que fueron compartidas vía texto, han sido editadas para fines de comprensión.

Me pagaron por sexo

Un chico quería que me acostara con su pareja, creo que es la cita más rara que he tenido. Tuve que ir desde el centro de Torreón hasta Senderos. Primero me dijeron que iba a ser un trío, pero, una vez estando en lugar, el chavo me dijo que quería ver cómo su novio tenía sexo con otra persona. Me dijo que me pagaba si la situación me hacía sentir incómodo y le dije que un poco (obviamente no). Sacó uno de 500 pesos y me preguntó si me podía transferir otros 500. Jamás le hablé de nuevo.

Un chacal me engañó

Lo más random que me pasó es que fui hasta la Zona Industrial, donde quedé de verme con un chacal, pero resulta que me engañó y no era el de la foto. Se trataba de un guardia de una empresa de ahí y me fui bien enojado. No era el de la foto; el de la foto estaba guapo y bueno, el guardia estaba pasado de peso y chaparro.

Me habló un casado

Un casado me habló por privado y me pidió acostarme con su mujer. Me ofreció también dinero a cambio de tener intimidad con él.

Interfaz de Grindr. Crédito: The Pink News

Era mi primo

Me encontré con un perfil que resultó ser mi primo, yo pensaba que era heterosexual.

Me encontré con mis vecinos

Me sorprendí al encontrar en la aplicación a vecinos que no sabía que eran miembros de la comunidad LGBT+.

Quería boda

Hace unos meses conocí a un hombre ahí en Grindr y era toda mi línea en gustos: mayor, tonificado, interesante, muy de más. Cuando llegó el tan esperado día de vernos, quedamos de ir a cenar y ahí todo perdió el encanto.

Llegó y se veía diferente a sus fotos, era intenso, tenía mamitis, mal aliento y no paraba de hablar. Tenía malos tratos con los meseros, una cosa horrible, nada que ver con el de la aplicación.

Ya cuando me traía a mi casa me empezó a decir que si teníamos hijos y una casa, se puso intenso. Cuando le dije que yo no buscaba nada serio, casi llora. Hace unas semanas seguía mandándome mensajes de que él me amaba y que haría todo por mí. Después empezó a amenazarme y a ofenderme. Lo terminé bloqueando, pero me lo he topado en el antro.

¿NUEVA LIBERTAD?

No cabe duda de que Grindr ha causado un gran impacto en un amplio sector de la comunidad LGBT+, ya sea para vivir historias dignas de ser contadas en una serie; para exponerlos a engaños, invasiones de privacidad, abusos y crímenes; pero sobre todo para permitirles ejercer su sexualidad de forma más libre y con menos dificultades, algo que hubiera sido inimaginable hace tan solo unas cuantas décadas.

Tal vez esa nueva libertad es lo que hace que sus usuarios decidan que los riesgos valen la pena, pues ninguna otra herramienta les había abierto las puertas de la exploración sexual como lo ha hecho Grindr.