Con este video, Ana Bárbara pide a la gente no dejar a sus perritos encerrados en los autos

Ana Bárbara es una de las famosas que se ha encargado de cuidar la fauna y la naturaleza a través de diversas acciones, una de ellas, su labor en PETA Latino.

Recientemente, la cantante se mostró en contra de las personas que dejan a sus perros dentro de sus autos cuando las temperaturas se encuentran muy altas.

La propia potosina vivió en carne propia esta mala experiencia por medio del clip mostrado por PETA Latino.

Al experimentar cuánto tiempo puede permanecer sentada dentro de un carro estacionado en un día a 32 graddos, Ana Bárbara pronto se da cuenta de que la ventana ligeramente abierta no le quitará el calor. La cantante comienza a sudar (algo que los perros no pueden hacer), se abanica rápidamente para no desmayarse y se agarra la cabeza.

“Esto es lo que siente un perrito cuando su guardián está de compras en un super y lo dejan encerrado en un coche”, dice después de solo dos minutos. “¡Qué dolor! ¡Qué desesperación!”, añade.

Después de unos pocos minutos, la temperatura interna del carro sube a 48 grados y la cantante sale deshidratada con la camisa empapada: “Ya no puedo más, ¡ya no puedo!”

Para los perros, el golpe de calor puede ocurrir rápidamente. Entran en estado de shock, vomitan sangre, orinan, tienen diarrea y pueden experimentar insuficiencia multiorgánica, paro cardiopulmonar, acumulación de líquido en los pulmones, temblores musculares, convulsiones, pérdida del conocimiento y, finalmente, la muerte.

“Cada año, muchos perritos sufren, y unos hasta mueren, cuando los dejan dentro de un coche”, dice Ana.

“Si te toca ver un perrito dentro de un coche, busca a su dueño; y si no, también puedes salvar una vida llamando a las autoridades”, explica.

Ana Bárbara se une a una larga lista de celebridades, incluidas Andrea Meza, Paulina Rubio, Kate del Castillo, Jesse & Joy, Lucía Méndez y Aislinn Derbez, que se han unido a PETA Latino para promover la compasión hacia los animales.

Con este video, Ana Bárbara pide a la gente no dejar a sus perritos encerrados en los autos