Con este personaje, Taylor Swift podría debutar como heroína en Deadpool 3

Taylor Swift podría debutar en el mundo cinematográfico de Marvel gracias a su posible papel dentro de la nueva película de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds.

Deadpool 3 es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel, y es que, además de tener de regreso a Hugh Jackman como Lobezno, habrá otras importantes apariciones, tales como la de Taylor Swift.

Según informó The DisInsider, la cantante, quien actualmente se encuentra de gira gracias a su The Eras Tour, podría interpretar el papel de Dazzler en Deadpool 3, cabe destacar que la apariencia física y habilidades de este personaje concuerda a la perfección con los de Swift. Por el momento esta información no ha sido confirmada.

¿Quién es Dazzler?

Es una superheroína ficticia que apareció pro primera vez en Uncanny X-Men en febrero de 1980, tiene la capacidad de convertir las vibraciones de sonido en haces de luz y energía.

A pesar de que Dazzler fue originalmente comisionada como cantante de discoteca, el personaje cambió a otros géneros musicales, incluyendo rock y música contemporánea.