CON EL TÍTULO EN LA MIRA

- No será ante el rival que esperaban en el guión original, pero siete meses y medio después de su peor participación en un Mundial en 44 años, México buscará restaurar un poco su dañada imagen cuando dispute hoy la final de la Copa Oro ante el sorprendente Panamá.

Con el seleccionador Jaime Lozano, el tercero en menos de un año, la Selección buscará su duodécimo título del torneo y recuperar el trofeo que perdió hace un par de años a manos de Estados Unidos, con quien no podrán saldar esa cuenta.

Los estadounidenses perdieron en la semifinal ante los panameños, que están en su primera final desde el 2013 y buscan el primer campeonato en su historia.

"Normalmente la final soñada suele ser un Estados Unidos contra México, pero a mí eso no me importa", dijo Lozano, quien por el momento mantiene la etiqueta de interino "Para mí el objetivo es el mismo, si Panamá está en la final es porque algo hizo mejor que Estados Unidos".

México y Panamá se vieron recientemente las caras en el partido por el tercer lugar de Liga de Naciones de la Concacaf y el "Tri" se impuso 1-0 en el que fue el último partido del entrenador Diego Cocca.

Cocca relevó a su compatriota Gerardo Martino luego del fracaso en Qatar donde México se quedó en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 78.

Pero en el sexto de los siete partidos que dirigió, Cocca perdió 3-0 ante los estadounidenses y fue cesado del cargo luego de vencer a los canaleros.

Lozano, quien llevó a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, asumió el cargo, pero sólo por la Copa Oro.

Diez de esos jugadores que estuvieron en los Olímpicos fueron incluidos en la plantilla de la Copa Oro. Con Lozano y el resto del equipo recuperaron la confianza en sí mismos que parecía perdida por los malos resultados en el Mundial y en el arranque de la era de Cocca.

"Ellos nos han comprado la idea, no de ahora sino desde el proceso anterior y no tengo más que agradecerles por la confianza, por la manera en que se entregan y siguen los planes de partido", añadió Lozano.

"El trabajo en equipo es una decisión más que una virtud y ellos decidieron hace tiempo que querían ser el mejor equipo del torneo y regresar la Copa a casa. Dimos un paso importante, pero viene lo más bonito que es dónde queríamos estar", agregó el entrenador.

CAMINO

En ruta a la final, México superó a Honduras 4-0, luego a Haití por 3-1, perdió con Qatar 1-0, se impuso sobre Costa Rica 2-0 y sobre Jamaica por 3-0.

Aunque en el papel luce como una dominante actuación, el equipo azteca ha tenido largos tramos en los que no ha desplegado buen futbol e incluso fue sometido por rivales que no supieron aprovechar para obtener un mejor resultado.

Esos lapsos deberán ir a menos si la Selección espera salir con el puño en alto del SoFi Stadium.

"Panamá es un equipo que tiene claro a lo que juega y lo hacen muy vistoso porque no sólo atacan bien sino que defienden, tiene una idea clara de juego y han tenido el tiempo trabajado para desarrollarlo bien, por algo están en la final", agregó Lozano.

Los panameños quedaron en el quinto puesto de la clasificación de la Concacaf para el Mundial de Qatar, a uno de la repesca a la que accedió Costa Rica, que eventualmente fue a la Copa del Mundo.

A pesar del fracaso, los dirigentes apostaron por la continuidad del entrenador español de origen danés Thomas Christiansen.

"Ha habido una evolución importante en la selección, hemos avanzado y fue importante el tener la confianza de la federación porque fue una decepción no ir al Mundial", dijo Christiansen. "No me gusta la palabra fracaso porque hicimos muchas cosas bien en el pasado, pero quizá los frutos están por llegar ahora".

Panamá está en su primera final desde 2013 y apenas tercera en su historia. Su primera final la disputó en el 2005 cuando perdió ante Estados Unidos.

"Ha sido un buen futbol el que Panamá ha estado proponiendo, teniendo opciones de gol y control de partido, además hemos mejorado en el aspecto defensivo", dijo Christiansen. "Si nos llevamos todas esas características a la final, ¿por qué no soñar un poco?".

VICTORIAS

y dos empates es la marca de México en sus últimos diez duelos ante Panamá.