Con diversas actividades conmemorarán en Torreón el Día contra la homofobia y transfobia

Con diversas actividades se conmemorará la lucha contra la homofobia y la transfobia, o también llamada LGBTIfobia en la ciudad de Torreón, que van desde charlas hasta la ya tradicional Marcha Pride, que para este año espera alcanzar e incluso superar las 10 mil personas que se lograron congregar en esta fecha especial.

Raymundo Valadez, activista por los derechos LGBTI+, informó que para este miércoles 17 de mayo, fecha establecida por la ONU para esta conmemoración luego de que la Asamblea General de Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales, iniciarán el día con una capacitación en el municipio de Matamoros a invitación del alcalde Miguel Ángel Ramírez López.

“Tenemos dos eventos del lado de Coahuila, en punto de la 10 de la mañana en la Infoteca de la ciudad de Matamoros, me hace un invitación el alcalde para darle un foro de concientización, sensibilización y reprogramación a estudiantes de bachillerato y a funcionarios municipales, lo cual me resulta muy atractivo porque voy a tener una diversidad de generaciones a las cuales voy a estar compartiendo, estadísticas, logros, información muy enriquecedora, tanto del ámbito local, nacional e internacional en el tema de la LBGTfobia”.

Para las 18:00 horas, en la sede del PRI Torreón, como titular de la Secretaría de la Diversidad Sexual, ofrecerá un Colegiado LGBT1- 2023.

Para el 27 de mayo, se realizará el Pride o Marcha del Orgullo Gay, que en este año se espera superar las 10 mil personas.

“Por primera vez en la historia va a participar una universidad con su contingente y cuando digo a participar en una universidad no es por iniciativa de los alumnos, es por iniciativa de su coordinadora regional realice la doctora María Sandra López Chavarría; va llevar un contingente de alumnos y exalumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), eso para mí es un gran logro que hemos tenido quienes organizamos la marcha de Torreón llegó un mensaje con mucha positividad de inclusión no nada más a la universidad”, anunció Valdez.

Con la presencia de la universidad, espera que para los próximos Pride que se realicen, se sumen otras universidades, “espero que para el próximo año, más de una universidad se va a poner las pilas y va a hacer lo mismo porque yo creo que es también una de las cosas más difíciles que enfrentamos es que muchos de repente truncan sus estudios por el tema de la discriminación y eso no puede ser en estos tiempos”.

Dentro de esta movilización, también se espera realizar la primera bandera humana gay, para lo cual se ha invitado a los asistentes, a que acudan de determinado color de acuerdo a su fecha de nacimiento, a fin de que no acudan más de un solo color.

“En las redes sociales está el cartel; los que hayan nacido del 1 de enero al 15 de febrero les toca ir de rosa; del 16 de febrero al 1 de marzo, color rojo; del 1 de abril al 15 de mayo les toca ir de naranja; el 16 de mayo al 10 de junio nos toca ir de amarillo: y así sucesivamente”, detalló.

En esta ocasión, los carros alegóricos solo irán las dragas y gogos, además no habrá una personalidad que lo encabeza, pues todos serán parte de la celebración, por lo que los participantes irán en caminata.