Con deudas 'fuera de control', uno de cada 10

Uno de cada 10 empleados en México siente que sus deudas están fuera de control.

De acuerdo al reporte de "Bienestar Financiero 2023", elaborado por Invested, Vanguard, Aon y Amedirh, a personas empleadas de más de 100 empresas en México con la finalidad de conocer el nivel de su salud financiera, 22.75 % de los encuestados (1 de cada 5) afirmó que utiliza más del 50 % de sus ingresos para el pago de deudas, en tanto que 4 de cada 10 designan entre el 20 % y 50 % de sus recursos mensuales para saldarlas; solo el 9.64 % indicó que no tiene deudas.

El 9.30 % de los empleados encuestados comentaron que sienten que sus deudas están fuera de control. Un 85 % consideró que sufre de estrés financiero, siendo los factores detonantes de sus preocupaciones: dinero (55.77 %), retiro (53.50 %), deudas (37.12 %), dependientes económicos (36.99 %), gastos diarios (35.99 %), gastos médicos (21.30 %).

El 7.94 % de los hombres y el 3.87 % de las mujeres encuestadas afirmaron tener una clara idea de sus objetivos financieros.

El estudio revela que los millennials son la generación con peor bienestar financiero, debido a que el 64.71 % no tiene control de sus deudas, el 26.98 % de las personas encuestadas en este rango de edad no tiene conocimiento sobre su patrimonio actual, y el 30.63 % no tiene idea sobre sus ingresos y gastos. El 29.66 % indicó que no cuenta con ningún ahorro para cubrir alguna eventualidad.

Los trabajadores destinan aproximadamente 11 horas mensuales de su horario laboral al estrés generado por su situación financiera.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala como características de una buena salud financiera cuando gastas menos del monto de tus ingresos; pagas tus facturas a tiempo y en su totalidad; cuentas con ahorros suficientes en productos financieros formales; mantienes un nivel de deuda sostenible; tu historial crediticio no cuenta con notas negativas; cuentas con seguros que cubren todas tus necesidades; realizas un presupuesto para planificar tus gastos.

En contraste, cuando una persona sufre de estrés financiero no solo se ve afectada emocionalmente, conduciéndolas a tomar decisiones financieras impulsivas; a pasar horas pensando cómo pagar sus deudas o cómo llegará al final de la quincena; también puede llegar a afectar su salud física, padeciendo problemas gastrointestinales, de memoria o de sueño, depresión, pérdida de cabello o afectaciones en la piel, entre otros.

La dependencia recomienda encaminarte a una buena salud financiera al reconocer la situación de tus finanzas, para ello tendrás que hacer una evaluación tomando en cuenta factores como: gastos básicos mensuales, nivel de endeudamiento, gastos hormiga e ingresos mensuales.

Si haces una sumatoria y ya sabes cuál es el panorama de tus finanzas, es momento de acabar con las deudas; realizar un presupuesto será de gran ayudar, ya que en él deberás determinar un monto fijo mensual para liquidar una a una tus obligaciones financieras.

Obtener un ingreso extra nunca está demás, así que si puedes equilibrar tu empleo actual con algún otro proyecto que te genere más ingresos, te será muy útil para comenzar a ahorrar o protegerte ante alguna eventualidad.

Aprende a confiar en las diferentes herramientas financieras que existen en el mercado, por ejemplo, una cuenta de ahorro te podrá ayudar a fomentar este hábito si programas cuándo y cuánto es lo que quieres ahorrar, o saber que un seguro de gastos médicos te ayudará a proteger tus finanzas en caso de alguna enfermedad o accidente.

Comienza a hacer compras inteligentes, para ello planea tus gastos fijos, compara precios y evita compras impulsivas.