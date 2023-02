Con cuernos AFILADOS

n busca de colocarse con marca ganadora por primera vez durante la naciente temporada, los Toros Laguna visitarán esta noche a los Mineros de Parral, en actividad de la tercera jornada de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua.

A las 20:00 horas locales, arrancará el partido en el Auditorio Municipal de Parral, para dar inicio a un activo fin de semana para los Toros, quienes volverán a casa para este sábado recibir a los Indomables de Ciudad Juárez. Es apenas el amanecer de la temporada regular, pero ningún equipo quiere quedar rezagado y por ello, Mineros y Toros buscarán a toda costa la victoria en el duelo de esta noche, para por lo pronto salir de la parte baja de la tabla de posiciones y de paso, empezar a escalar posiciones para mantenerse con mayor comodidad en el standing.

VISITA PELIGROSA

El conjunto lagunero viajará esta mañana con rumbo a Hidalgo del Parral, Chihuahua, para enfrentar al único equipo que no ha ganado en la presente campaña del circuito chihuahuense, los Mineros, ante quienes los laguneros buscarán sumar su segundo triunfo, luego de la dramática victoria conseguida en la capital frente a Apaches. Los parralenses abrieron con derrota ante Dorados, por autoritario marcador de 96 puntos por 63, mientras que en el segundo compromiso, cayeron por poca diferencia ante Indios de Ciudad Juárez, 97 por 92.

Amsy Maytorena es el coach del equipo que regresa a la LBE tras una ausencia de varias temporadas. Simon Davel es su mejor jugador, promedia 16. 5 puntos por encuentro, seguido de Alan Olivas con 15 unidades. El exjugador de Toros, Alexis Cervantes, capitán del equipo, también hace una buena labor en la pintura. Los Astados regresarán el sábado a casa para medirse a Indomables, uno de los dos representativos que tiene la tierra que vio consagrarse a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Su primer juego lo ganaron 120 puntos por 109 a Indios y en el segundo cayeron frente a Dorados de Chihuahua 120 por 110.

Giovanni Rivera, coach de la quinteta fronteriza basa mucho su juego en sus dos postes, el nigeriano, Ayodesi Akindele, de 2.13 metros, quien promedia 29 puntos y Thomas Shaquille Jamar, con 24. El siempre cumplidor, Ramsés "Ranita" Suárez, aporta casi 23 unidades en promedio por juego y el viejo conocido de la afición, Ray Gallegos, suma 16.

RECUPERAN JUGADORES

Por su parte, Toros Laguna ya podrá contar con Josh Ibarra para este fin de semana, luego de sus 32 puntos en el compromiso inaugural. Iván Montano es el mejor encestador en este 2023, con promedio de 26 puntos por encuentro, seguido de Daniel Bejarano con 15.5 puntos. La buena noticia es que elementos como el puertorriqueño, Jorge Torres, ya despertó y logró aportar 24 puntos en su más reciente partido, además de Raúl Olalde, que estuvo a punto de alcanzar el doble dígito con 14 puntos y 9 rebotes.

"Estoy contento con lo que he visto, hay muchas cosas positivas en cuanto a la ocupación de los espacios, la manera de correr la cancha ordenadamente, estamos construyendo sobre el torneo, con el paso de los juegos vamos a ajustar para subir escalones y llegar a nuestro máximo potencial", comentó el coach de los bureles, Facundo Murías.

Por su parte, el pívot Raúl Olalde mencionó que "estamos felices con el rendimiento del equipo, no fue fácil obtener esa victoria en Chihuahua, pero el equipo lo merecía. No siempre tenemos la oportunidad de jugar tantos minutos y demostrando lo que sabemos hacer, así que en Toros estamos felices, jugando nuestro deporte y demostrando lo que tenemos. En esta liga no te puedes relajar, cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que vamos a ir a jugar con todo, a buscar la victoria primero en Parral y luego en casa, donde los esperamos a todos, que vengan, que disfruten, que griten, que nos acompañen, se siente muy bien el ver el "Auditoro" lleno, con tantos niños, esperamos que vengan y nos apoyen", mencionó.