Con audio de senador revelan rechazo a terna de magistrados del TEPJF

Durante la transmisión de un evento en el Senado, repentinamente se escucha una plática del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eduardo Ramírez Aguilar, en la que revela que ya tiene el apoyo de los senadores sin partido o independientes para rechazar la terna que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de candidatos a ocupar la vacante que hay en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el video del diálogo "El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (C190). Reformas legislativas pendientes", en el que no participó el legislador chiapaneco, se mete un audio con la presunta voz de Ramírez Aguilar diciendo que solo los senadores del PAN y Movimiento a ciudadano votarán para elegir a un magistrado.

El presidente de la Jucopo señala que hizo el compromiso de que no pasará la terna, por lo que pide a sus compañeros de bancada que en la votación, que será por cédula, invaliden su voto.

"Seguramente entre el MC y el PAN puedan dar alguna discusión, yo me voy a esperar, pero sí me comprometí a sacarlo el día de hoy, rechazando la propuesta por mayoría calificada, no alcanzarse. Entonces aquí la sugerencia es que anulemos la boleta (…) La tachamos mejor…", se escucha.