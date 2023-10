Comunidades indígenas, excluidas de presupuesto

La zona indígena de Durango, que comprenden los municipios de Mezquital, Súchil y Pueblo Nuevo, no pudo ejercer presupuesto a lo largo de año, que permitiera mejorar las condiciones de quienes habitan estas comunidades.

Fue la diputada local Gabriela Hernández López quien evidenció que al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) le han recortado el presupuesto en los últimos años, en contraste con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, que fue creada hace años y que contaba con una bolsa de miles de millones de pesos para apoyar a las familias de dichas regiones.

Ejemplificó que cuando existía la Comisión Nacional se creó infraestructura, como la carretera de Mezquital-Guadalajara, pasando por Huazamota o la que une estos destinos, que beneficia a la población de Charcos. Lamentó que los presupuestos estatales sean tan raquíticos que no permitan la inversión necesaria para que ambas rúas y su mantenimiento sean de carácter federal.

Aseguró que en la zona indígena la electricidad es un fracaso, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no va a darle mantenimiento.

"Dice la gente que los cables no sirven ni para tender la ropa, están ahí pero no hay suministro", dijo.

Recordó que hace algunos años se hizo una inversión millonaria para la construcción de la subestación eléctrica, que actualmente se ha dejado en el abandono.

Hernández López complementó que en el presupuesto federal que se ejerce actualmente no hay un presupuesto que le cambie la vida a las familias de las comunidades indígenas de Durango, lo que se ha plasmado en casos de desnutrición, falta de comunicación, no hay electricidad y no se respetan los derechos fundamentales; "las pequeñas y medianas obras ayudan opero no resuelven".