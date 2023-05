Compromiso por Coahuila realmente seguro: Guadiana

El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, sostuvo un encuentro con habitantes del municipio de San Pedro de Las Colonias, ante quienes se comprometió a mantener bajos los índices de homicidios, una labor que desarrollará con total apego a la estrecha coordinación con las Fuerzas Federales y la creación del Consejo y los Comités de Seguridad.

Durante su discurso, Armando Guadiana recordó la peor época de inseguridad en la Laguna, ante lo cual dijo: "no queremos que vuelvan esos tiempo, por ello vamos a poner todo nuestro empeño, y no solo aquí, sino en todo el Estado para que los índices no suban y las familias estén protegidas"

El representante de la Cuarta Transformación reconoció que actualmente sólo Coahuila y Yucatán alcanzan los estándares internacionales por debajo de los 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero señaló que con trabajo, estrategia y coordinación, el índice aún se puede mejorar.

"Actualmente Coahuila tiene un promedio de 4.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero, por ejemplo, Yucatán cuenta con el promedio de 1.7, por lo que sin duda y de la mano de la ciudadanía, podemos llegar a 1.5 como mínimo, lo que nos convertiría en la entidad con menos homicidios de todo México".

Finalmente, señaló que el "Modelo Coahuila" ha dado resultados, pero sin duda al mejorar algunos aspectos y "ciudadanizar" las decisiones, Coahuila será una tierra próspera y segura.