Competencia de Robótica despierta interés por ingeniería

En 2011, Industrias Peñoles comenzó a apoyar a jóvenes de secundaria y preparatoria para que incursionaran en la Competencia de Robótica FIRST, brindándoles un espacio para que puedan vivir la experiencia de un torneo donde el trabajo en equipo, la disciplina y el adentrarse al mundo de la tecnología y las ciencias, despiertan en ellos habilidades sociales.

Entre Industrias Peñoles y el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED) Plantel 05 Bermejillo, existe una importante colaboración, misma que tiene como objetivo promover la ciencia y la tecnología, mediante el patrocinio, asesoría y guía de parte del corporativo minero al equipo 7687 Corcebots 5.0 para participar en la First Laguna Regional a realizarse del 22 al 25 de marzo.

En este reto lo que se busca es optimizar los procesos con la inclusión de tecnologías, lo que llega a apasionar a los estudiantes mediante la fabricación de un robot y todo lo referente a la operación de instrumentos motorizados.

José Manuel Ramírez Gutiérrez, quien se capacita como Laboratorista Clínico dentro del Plantel 05 Bermejillo del COBAED, comparte que la competencia de robótica le ha dejado grandes enseñanzas, desde ser más disciplinado, hasta el conocer más acerca de la tecnología, su aplicación y áreas que desconocía, como el tema de la seguridad, la administración, finanzas, asó como la construcción de un robot.

Dice que el que se les pueda brindar esta oportunidad, es muy motivante tanto para él como para sus compañeros, ya que lo ven como una gran de aprender y trabajar en equipo para resolver un problema.

Para él, participar en este reto lo ha llevado a poder ir eligiendo una carrera que tenga que ver con la robótica o con la ingeniería, ya que ha descubierto que es algo que lo apasiona.

"Yo no conocía nada en este tema y al estar en el equipo se ha despertado en mi un gran interés por aprender más sobre estas áreas, tal vez la ingeniería mecatrónica pueda ser algo a lo que me pueda dedicar, o alguna otra área de la ingeniería, algo que tenga que ver con construir soluciones mediante sistemas robotizados", manifestó.

Para José Manuel el que la empresa Peñoles los apoye para participar en el First, lo motiva a preparar aún más de manera académica y mencionó que este es un reto que te lleva a conocer cosas que nunca antes había hecho.

"Siento un gran agradecimiento por Peñoles, ya que nos da la oportunidad mediante su patrocinio de poder ser parte de una competencia tan relevante dentro de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, muchos chavos de nuestra edad compiten en todo el mundo dentro de este mismo reto y eso nos llena a mis compañeros y a mi de muchas ganas de obtener buenos resultados trabajando duro", comentó.

"Yo estoy en el área de seguridad, y es primordial saber de primeros auxilios y de seguridad en tu área de trabajo, y es algo que se te queda para siempre, porque nos capacitan de manera muy profesional y esos conocimientos se quedan para utilizarlos de manera cotidiana, para evitar un accidente o cuando se presente alguno", puntualizó.

Por su parte la alumna, Melanie Barraza, de este mismo plantel educativo, dijo que es la segunda temporada de First en la que participa, sin embargo, los nervios no dejan de aparecer.

"Los nervios son muchos, pero la emoción es más; nos emociona, porque vemos más allá de lo que normalmente es nuestro entorno, vemos las oportunidades que tenemos estando en First", destacó.

De igual manera, para Melanie sus participaciones en esta competencia la han motivado por querer capacitarse como ingeniera en electromecánica: "Mi visión no era algo de ingeniería, pero aquí encontré algo que me apasiona", subrayó.

Señaló que además esta competencia le ha servido para ser más sociable, ya que antes era un poco más reservada y casi no participaba en nada dentro de la escuela.

"Mis papás se desconcertaron mucho, porque yo no era muy social, ahora me dicen que se sienten orgullosos porque están viendo que además de ser más sociable, estoy haciendo algo para mi futuro, al igual que mis hermanos mayores siempre me han apoyado", expresó.

Finalmente comentó que Peñoles siempre los ha apoyado, "es algo que agradecemos mucho, Peñoles es un factor fundamental para nosotros, pero sobre todo para competencia FIRST, al ser quien nos acerca a este reto", concluyó.