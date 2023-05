Comparte su 'culpa'

La actriz y cantante, Sandra Echeverría, no deja de sorprender a sus fanáticos.

Recientemente, Sandra lanzó el sencillo Mi culpa, con el que pretente seguir en el gusto del público.

Echeverría habló con E Siglo de Torreón de dicho tema y sus proyectos.

"Estoy contenta por este tema al que le te tengo mucha fe y amor. Me lo mandó José Luis Roma, quien cuenta con bastantes éxitos. Me dijo que se inspiró en Rocío Dúrcal para crearla y eso me encantó".

Vía telefónica ,la artista expresó que la culpa generalmente habita en ambas partes de una relación.

"Habla de la culpa. Todos en algún momento tenemos un rompimiento en donde al final de cuentas todos tuvimos culpas por expectativas, porque no vimos señales o porque quisimos cambiar a las personas. Es un canción que a mí me llega mucho".

Bastante emocionada, Sandra expresó que Mi culpa forma parte de un EP que en breve dará a conocer.

"Esta rola es parte de mi próximo material. Vendrá otro tema que me hizo Mario Domm y se llama No te fue suficiente, que habla de cuando sientes que no fuiste lo suficiente para la otra persona para que luchara por ti".

En cuanto a su anterior "single", Se me olvidó otra vez, Sandra expresó que le fue bien.

"No hicimos más que un 'video lyric' y superó el millón de vistas, pese a que básicamente solo era la letra de la canción. Estoy contenta por el apoyo que me ha dado el público", manifestó la cantante.

Por otro lado, Echeverría mencionó que para quienes no lo sepan ella también compone.

"Siempre estoy componiendo rolas. En este álbum escribí con María Bernal, Mario Domm, Angela Dávalos. He tenido la suerte de que muchos compositores me han abierto las puertas para escribir con ellos. Para mí, el componer es terapia pura".

Sandra reconoció que a lo largo de su carrera, ya sea en la música o la actuación, se ha encargado de reivindicar a su sexo.

"Tanto como actriz, cantante y mujer siempre he tratado dar el lugar que se merece a nuestro sexo, tomando papeles de mujeres empoderadas y fuertes, y es lo mismo en mi música, siempre está la mujer parada, con la frente en alto y se va digna. Jamás voy a minimizar a las mujeres, siempre lucho por nuestros derechos".

Echeverría comentó que luego de su participación en la bioserie de María Félix, se le verá en otro proyecto muy pronto.

"Acabo de terminar una serie en Guadalajara. Es una propuesta de comedia romántica. Saldrá en Netflix por ahí de octubre, y viene otra en Amazon Prime con varias mujeres".

Celebró Sandra que hoy en día las series mexicanas están pasando por un gran momento.

"Estoy feliz de que estén apostándole más a nuestro propio mercado, la competencia cada vez es más fuerte y eso que la calidad tenga que ser más alta".