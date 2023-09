Comparece titular de la SEED ante legisladores locales

Con el compromiso de iniciar lo más pronto posible con los pagos de quinquenios y lados pendientes, de lograr llevar al sistema educativo estatal a los primeros cinco lugares a nivel nacional y continuar con el reordenamiento educativo, se desarrolló la comparecencia del titular del titular de Educación del estado ante el pleno del Congreso local.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) fue el primer secretario que durante su comparecencia ante los diputados locales fue interrumpido en dos ocasiones no por aplausos sino por gritos de inconformidad.

En el recinto legislativo estuvieron presentes los alumnos y padres de familia de la escuela primaria 13 que fue cerrada al inicio de este ciclo escolar quienes en dos ocasiones interrumpieron la comparecencia al grito de "trece, trece", el nombre de la escuela cerrada.

Sin embargos, estos gritos, principalmente de niños, eran opacados por aplausos que duraban el mismo tiempo que duraban los gritos pero en ambas ocasiones fue necesario que el presidente de la sesión solicitara el respeto para el titular de la SEED.

TITULAR DE SEED ACLARÓ TEMA DE ESCUELA 13

Pero en el mismo recinto el funcionario aclaró el motivo del cierre de la escuela y dijo que alrededor de esa institución existen otras tres escuelas más incluso una a menos de 100 metros y a todos los padres de familia se le dio la facilidad de elegir la escuela que ellos quisieran donde sus hijos serían bienvenidos.

Explico que no puede ser que mientras existen otras áreas en la misma ciudad de Durango donde alumnos no tienen clases por falta de maestros, se tenga escuelas en donde existen maestros, pero ya casi no hay alumnos, por eso el cierre de la institución.

Adame Calderón aclaró a los diputados las acciones que se están haciendo para lograr llevar la educación estatal a ser una de las primeras cinco en todo el país, luego de estar en estos momentos entre las últimas cinco evaluadas en el país.

Explicó que después de recibir la crisis financiera en esta área, con más de siete mil laudos perdidos que arrojan un pago arriba de mil millones de pesos, y una suma total de dos mil millones en pagos y adeudos pendientes, se están estabilizando los pagos gracias a un reordenamiento educativo.

SE NORMALIZAN PAGOS EN LA SEED

Dijo que gracias a este reordenamiento se recuperó la rectoría del estado aprovechando los recursos humanos, administrativos y financieros combatiendo la venta de plazas, la cancelación de documentos apócrifos que presentaron algunos docentes y eliminando a maestros que no acudían a su lugar de trabajo.

Para lograr elevar la calidad educativa dijo que se puso en marcha el programa Ingles con valor en tres vertientes, se trabaja, junto a la Secretaría de salud para el desarrollo de la educación física y reactivar el deporte, se reactivó la escuela para padres, se puso en marcha la entrega de útiles, libros y uniformes escolares.

SIN LLEGAR UNIFORMES A ZONA INDÍGENA

En este punto reconoció que todavía no se inicia la entrega de uniformes en la zona indígena pero que ya se trabaja en la elaboración de los mismos por lo que pronto se estarán entregando.

Se ha implementado el programa de Mochila Segura para darle seguridad a los mismos estudiantes dentro y fuera de las instalaciones y reconoció que independientemente del problema administrativo, la violencia en las escuelas es el segundo tema que más interesa corregir.

Para ello se está trabajando con los docentes y directivos para que la seguridad escolar no sea solo lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la institución sino también en los alrededores.