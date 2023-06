'Como si fuera a revivir'; 'Lady Tepito' agrede a familiares de Lesly Martínez en manifestación

Durante la protesta de familiares y amigos de Lesly Martínez, la joven que fue asesinada a manos de su exnovio, Alejandro Alberto "N", frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una mujer amedrentó a los manifestantes por no permitirle el paso.

En redes sociales se hizo viral el video donde esta mujer hace uso de un lenguaje muy florido y amenaza a los presentes, por lo que fue bautizada como #LadyTepito.

En la grabación de solo unos segundos se ve a la mujer vestida de negro y con una lata de gas pimienta en la mano hablando con un hombre, a quien reclama la manera en que la está mirando.

"Órale no más no se me quede viendo muy ve... porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar", menciona la mujer.

"¿Nos está amenazando?", cuestiona una de las presentes, a lo que la señora responde que ella también es mujer y "no hago esas mamadas".

Luego se acerca a otra persona, quien no sale en la toma, a quien se dirige como licenciado y le pide que se apresure a terminar lo que está haciendo y le expresa su opinión sobre la manifestación que realizan los conocidos de la joven Lesly.

"Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir", comenta #LadyTepito.

"Que mal que pienses así", le dice la mujer que la está grabando, a lo que la mujer le informa que ella presuntamente trabaja en la Fiscalía.

En ese momento supuestamente recibe una llamada en su celular, y al contestar solicita a "Yaira" que se ponga en la esquina y traiga a algunas personas porque supuestamente la están agrediendo.

"Ya estoy aquí con el licenciado, tráete a tres de mis tías también porque se me están poniendo bien vergas…", señala mientras se aleja del lugar.

Grabación causa indignación en redes, la apodan Lady Tepito

La grabación ha causado indignación entre los usuarios de redes sociales, aunque también hubo quienes aprovecharon y criticaron la forma de vestir y hablar de la mujer.

"Ya desde ver sus tennis con Leggins me sangraron los ojos", "La voz Qlerisima", "nada más le falto el silbidito al final. Más bien son buchonas de la @FiscaliaCDMX", "Ahí es cuando te das cuenta que los lujos o el dinero no te da la educación", "Desconocida que actualmente", "La Nacasia es funcionaria en la Fiscalía presidida por Ernestina Godoy" y "Es que no hay servidores públicos decentes en los gobiernos de morena", fueron algunos de los comentarios.

También hubo quienes cuestionario a la misma Fiscalía sobre si la mujer laboraba en la institución y hasta solicitaron sus datos para que los afectados levanten una denuncia en su contra.

"@SSC_CDMX @FiscaliaCDMX Encima trae gas pimienta en la mano. ¿Trabaja para ustedes?", "Ojalá, si en verdad es trabajadora de la fiscalía, alguien pueda proporcionar su nombre y cargo, y fácil se le levanta una denuncia por amenazas y abuso de autoridad…".

Hasta la tarde de este jueves, la fiscalía de la CDMX no ha respondido sobre si esa mujer trabaja en la institución.

Así hallaron cuerpo de Lesly

El pasado 17 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en Guerrero, corresponde al de la joven Lesly Martínez, de acuerdo a los familiares.

Fue Mario Vergara, quien se volvió activista desde julio de 2012 tras el secuestro y desaparición de su hermano Tomy en Huitzuco, quien encontró el cadáver de la joven para después dar aviso a las autoridades.

Lesly Martínez Colín, de 30 años, desapareció cuando salió en compañía de su exnovio, Alejandro Alberto Martínez Triana en un auto Mazda rojo, con placas RCZ-697-B. Ambos se dirigían a Morelos y después ya no se supo nada de ellos, hasta que encontraron el cuerpo de la joven en Guerrero.