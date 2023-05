¿Cómo se celebrarán los diez años de BTS?

Este año es muy especial para los seguidores del grupo surcoreano BTS, que por una década han llevado sus éxitos alrededor del mundo.

Los integrantes: Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM, y J-Hope, festejarán este décimo año que los ha llevado a pisar diferentes escenarios dentro y fuera de su país.

Es por ello que los ARMY, nombre que se les da a sus seguidores, celebran con ellos la noticia en redes sociales.

BTS festejará con un festival que se llevará a cabo el 17 de junio en Seúl, Corea del Sur. Así lo han dado a conocer por medio de un video con el eslogan BTS Presents Everywhere, que se difundió en diferentes plataformas.

Además, publicarán sus memorias en julio en Corea del Sur y Estados Unidos, así lo informó su editor norteamericano, por medio de un anuncio.

Las memorias llevarán por título Beyond the Story: 10-Year Record of BTS ("Más allá de la historia: recuerdos de los 10 años de BTS"), la obra de 544 páginas fue escrita por el periodista surcoreano Kang Myeong Seok y miembros de la banda, según la editorial.

Según el sitio Amazon, la obra estará disponible el 9 de julio, fecha que se eligió para homenajear los 10 años de la creación de ARMY, su comunidad de aficionados.