'Como pavorreal', AMLO celebra alza en ingresos de los más pobres

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los puntos que lo tienen contento, "como pavorreal", de acuerdo con datos de la encuesta de ingreso-gasto 2022 del Inegi, que reporta un alza en los ingresos de los más pobres en México.

AMLO destacó que en el decil de los más pobres, los ingresos trimestrales, con la política de atender primer a los pobres, a pesar de la pandemia, aumentaron de 11 mil 141 en 2016 a 13 mil 411 pesos en 2022, eso representa un incremento 20.4%.

"Ese es un extraordinario dato y ahora quiero puntualízalo", dijo López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

"Estoy muy contento, como pavorreal, mucho, mucho, son de esas cosas que no se dicen y que uno guarda para ver el resultado y ayer en la mañana que salió la información del Inegi, la revisé y fue un día muy feliz, y lo quiero compartir con ustedes, porque a lo mejor no se difundió lo suficiente, porque por el sectarismo y la politiquería no se informa de estas cosas que son buenas para el pueblo", añadió AMLO, afirmando que se está demostrando que su modelo de economía moral funciona.

"Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral, que no basta con el crecimiento económico, porque lo más importante es que haya bienestar y distribución de la riqueza", comentó.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH) identifican una recuperación tras la pandemia y el impacto de la emergencia sanitaria en el núcleo social, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los datos que se ofrecen, resaltan los siguientes:

El ingreso laboral para el 10% de los hogares más pobres se incrementó 29% del 2018 al 2022.

Por programas sociales, hubo un incremento real de 24% para el 10% más pobre, mientras que 2016 a 2018 se redujo 17%.

De 2018 a 2022, las becas para los pobres aumentaron 187%, mientras que de 2016 a 2018 se redujeron 55%.

En salarios, de 2018 a 2022, el aumento para los más pobres fue de 41% en términos reales, mientras que de 2016 a 2018 se redujo 5%.

Por trabajo independiente, para el 10% de los más pobres el incremento fue de 19.1% de 2018 a 2022.

La brecha entre los más ricos y los más pobres disminuyó: en 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que los más pobres; en 2022 se redujo a 15 veces.

Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016.

De 2020 a 2022, los más ricos aumentaron sus ingresos 7.8%, entre otros.