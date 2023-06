¿Cómo nos fue en el Hot Sale?

El Hot Sale es un evento de compras en línea que se lleva a cabo en varios países, especialmente en América Latina. Durante algunos días, tiendas en línea y empresas ofrecen descuentos y promociones en una amplia gama de productos y servicios, especialmente en tecnología y electrodomésticos. Este evento se inspira en el concepto del "Cyber Monday" y "Black Friday" que se originaron en Estados Unidos.

Como muchos se podrán haber dado cuenta, en especial en fechas importantes de este tipo de dinámicas, algunos comercios inflan los productos días previos para que durante la fecha indicada hagan "rebajas" que aparentemente llevan bastante descuento y son atractivas. Por supuesto no deberíamos comprar nada que no necesitemos, pero si se ha estado siguiendo algún producto es un buen momento para adquirirlo, sobre todo si hemos comparado y en efecto hay buenas ofertas, no sólo el típico "meses sin intereses" que puede llegar a ser lastimoso con nuestra economía si no se tiene cuidado y se acumula con compras anteriores.

Es cierto que en estas fechas las compras en línea son muy seguras, no está de más recordar algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para comprar:

1. Compara, como mencioné antes, hay negocios que se aprovechan de las ganas compulsivas de las personas y ponen descuentos ridículamente grandes que no corresponden.

2. No compres en lugares poco conocidos, por ejemplo, al comprar en Amazon lo ideal es que sea vendido y enviado por la misma tienda (Amazon México), ya que ofrece garantía, factura y devolución gratuita en caso de falla, lo mismo en Mercado Libre cuando es en tiendas oficiales.

3. Revisa las condiciones de la garantía, hay productos que pueden parecer muy baratos pero que no tienen devolución y/o la misma corre a cargo del comprador, lo cual puede ser más caro incluso que el mismo producto.

4. Si una oferta parece demasiado buena y con algún vendedor desconocido, probablemente sea una estafa, verifica.

5. No compres algo que no necesitas, piénsalo bien y, sobre todo, no cargues de más las obligaciones de pago a crédito.

El Hot Sale ha ganado popularidad en los últimos años y se ha convertido en un evento esperado por los compradores en línea que buscan obtener productos y servicios a precios rebajados. ¿Compraste algo?

Hay que tener cuidado al usar ChatGPT

En un vuelo con Avianca, un pasajero recibió un golpe en la rodilla con el carrito de comida resultando con una lesión. Decidió pedir una indemnización por daños en una demanda, cuando Avianca pidió al juez que desestimase el caso, el abogado presentó un alegato en el que citaba media docena de casos relevantes en demandas similares. Cuando los abogados de Avianca se pusieron a trabajar con la demanda, se sorprendieron al no ser capaz de encontrar ninguno de los casos que el abogado citaba, pidieron aclaraciones al juez, que a su vez tampoco pudo localizarlas. El abogado había pedido a ChatGPT que sustentara el caso, el algoritmo lo hizo de una forma consistente y bien argumentada, pero con casos inventados.

