¿Cómo llevar a tus hijos al dentista?

Visitar al dentista se suele relacionar con el sufrimiento, aunque esto no tiene que ser necesariamente así. Irma Delgadillo Delgadillo, dentista con 40 años de experiencia, habla con +SALUD sobre la necesidad de cambiar esta idea al momento de ver a los especialistas de la salud dental.

Tratar desde la infancia

El primer consejo que da Delgadillo es que los niños y las niñas se acostumbren a ir al dentista desde esa edad. Lo ideal es que sea a revisión, y no, como ha visto en tantas ocasiones, cuando ya hay un problema severo, que causa mucho dolor.

“Que vengan, aunque no sea para ellos el tratamiento. Esto sirve para que vayan ambientándose, que vean que no hay nada peligroso para ellos, para que cuando venga no vea afectado su estado emocional”, dice.

Cuando se hace lo contrario, y se asocia el dolor con el dentista, es una impresión que, considera la especialista, rara vez desaparece, aún estando en la vida adulta.

La prevención

Ir con el dentista de manera anticipada, antes de que los problemas se presenten, ayuda a mantener una salud adecuada y a que el especialista detecte algún padecimiento que aún no cause dolor y que, por lo tanto, tenga una solución menos radical.

“Un niño que viene a consulta normal, que se le pone su cloruro, que se cepilla sus dientes, ve que no es nada del otro mundo. En cambio, aquel que viene con mucho dolor, que no comió, que no puede jugar, viene con una predisposición a sufrir, a que no sabe qué le van a hacer. Es ahí cuando ya es difícil tratar a los niños”.

Ser cuidadoso con el lenguaje

Delgadillo considera que también hay que prestar atención a cómo se refieren a los especialistas de salud, para que no se les relacione con el dolor.

“No hay que asustar a los niños. Hay que evitar los términos relacionados al dolor, o que los van a llevar al dentista, por eso lo que procuramos es generar confianza. Por eso lo que yo hago, cuando quiere atenderse, es buscar generar confianza, hablar con ellos, explicarle qué es lo que se la va a hacer. Tampoco prometerle el cielo y las estrellas, y tampoco echarles mentiras. Es importante que los niños vean que no tiene nada de raro ni nada de malo”.

La salud dental de los niños inicia en el momento en que les salen los dientes, incluso desde antes. Esto puede hacerles un hábito de la limpieza de sus dientes. Los dientes tienen muchas funciones, la primera y obvia es la de triturar los alimentos, la otra es poder hablar, porque en ocasiones una mala formación de dientes les impide pronunciar las palabras de la manera correcta. También llega a suceder que cuando un diente de leche se pierde antes de tiempo, el espacio queda ahí, y el diente permanente sale apiñado, y todas esas funciones tienen los dientes en los niños.