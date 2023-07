¿Cómo hacer turismo sustentable?

El ecoturismo es un modelo que consiste en viajar por áreas naturales sin perturbarlas. Se trata de una gran alternativa para generar beneficios económicos para las comunidades locales, proteger la biodiversidad y, así, hacer frente al cambio climático, el mayor reto que enfrentamos como sociedad.

En el marco del Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, Zurich México te comparte los siguientes consejos si tienes planeado realizar ecoturismo o quieres viajar de forma más sustentable:

1. Planea tu recorrido. Si bien es importante planear cualquier viaje, cuando visitas áreas naturales debes considerar aspectos específicos como, por ejemplo, el clima, si las actividades que vas a realizar son adecuadas para tu salud o condición física, si necesitas adquirir equipo especial o incluso si está permitido llevar a tu mascota.

2. Prepara tu mochila. En especial si realizarás actividades que exigen un esfuerzo considerable como el senderismo, es recomendable guardar en tu mochila un botiquín de primeros auxilios que considere repelentes y medicamentos para picaduras de insectos o raspones, agua para mantenerte hidratado, ropa adecuada y dispositivos electrónicos con carga completa y baterías de respaldo para estar en constante comunicación.

3. Respeta las normas. Por tu propia seguridad y por respeto a las demás personas, debes seguir las reglas de cada lugar que visites, desde recoger tu basura hasta no realizar fogatas o no tomar fotografías con flash si así se te indica, además de respetar en todo momento la flora y la fauna del área. En caso necesario acompáñate de un guía, sigue sus instrucciones y no te desvíes de las rutas establecidas.

4. Apoya al turismo sustentable. Visitar un área natural y cuidarla mientras estás ahí es una gran manera de visibilizar e impulsar este modelo de turismo, no obstante, también es posible contribuir a este cuidado en el día a día al apoyar causas de conservación natural, participar en voluntariados de reforestación y/o limpieza, denunciar el tráfico de flora y fauna, entre otros.